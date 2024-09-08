Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

Три мирных жителя ранены
в белгородском Шебекине вечером 7 сентября при украинском обстреле города. Затем трое жителей, в том числе двое детей, ранены
при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Никольское под Белгородом. Дети в тяжёлом состоянии
, у них черепно-мозговые травмы. Разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома и 12 частных домов, автомобили. В Никольском также загорелся ангар
, по всей площади обрушилась кровля. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области около 170 снарядов
.