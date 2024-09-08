 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР

Три мирных жителя ранены в белгородском Шебекине вечером 7 сентября при украинском обстреле города. Затем трое жителей, в том числе двое детей, ранены при попадании украинского снаряда в жилой дом в селе Никольское под Белгородом. Дети в тяжёлом состоянии, у них черепно-мозговые травмы. Разрушены два жилых дома, повреждены четыре многоквартирных дома и 12 частных домов, автомобили. В Никольском также загорелся ангар, по всей площади обрушилась кровля. За сутки украинцы выпустили по Белгородской области около 170 снарядов
В Донецке в результате обстрела вечером 7 сентября со стороны ВСУ ранены два человека. Мирная жительница ранена в Горловке.
За неделю из курского приграничья "убыли самостоятельно и организованными колоннами порядка 400 человек".
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