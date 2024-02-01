 

Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР и Донецке есть убитые, в Херсонской области ранены двое

Пожилая женщина погибла в городе Зимогорье Славяносербского района Луганской Народной Республики в ночь на четверг, её внук получил ранение в результате удара украинского беспилотника по их дому. 
Мирный житель 1960 г.р. погиб в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
Два мирных жителя, мужчина 1974 года рождения и женщина 1952 года рождения, ранены при миномётном обстреле города Алёшки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины; накануне в Новой Каховке было двое погибших.
Ранен мирный житель в Горловке при сбросе боеприпаса на автобус.
Пять частных домов повреждены и один полностью разрушен в результате обстрела села Благовещенка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области со стороны ВСУ. Также повреждены ЛЭП и газовая труба.
В пгт. Ольгинка и частично в пгт. Новотроицкое Волновахского района ДНР отсутствует энергоснабжение из-за украинского обстрела.
В Белгородской области повреждена ЛЭП в Мокрой Орловке, село частично обесточено; в Теребрене повреждён забор местной школы.


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