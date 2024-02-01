Пожилая женщина погибла
в городе Зимогорье Славяносербского района Луганской Народной Республики в ночь на четверг, её внук получил ранение в результате удара украинского беспилотника по их дому.
Мирный житель 1960 г.р. погиб
в Петровском районе Донецка в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника.
Два мирных жителя, мужчина 1974 года рождения и женщина 1952 года рождения, ранены при миномётном обстреле города Алёшки Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины; накануне в Новой Каховке было двое погибших.
Ранен
мирный житель в Горловке при сбросе боеприпаса на автобус.
Пять частных домов повреждены и один полностью разрушен
в результате обстрела села Благовещенка в Каменско-Днепровском районе Запорожской области со стороны ВСУ. Также повреждены ЛЭП и газовая труба.
В Белгородской области повреждена ЛЭП
в Мокрой Орловке, село частично обесточено; в Теребрене повреждён
забор местной школы.