Валентина Матвиенко против Конституции и матерей-домохозяек

«У меня есть такая идея. Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — заявила Валентина Ивановна на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Редакция АПН осознаёт, что текст 41 статьи Конституции, гарантирующий бесплатную медицинскую помощь гражданам можно вывернуть на изнанку - например в словах Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. слово "бесплатно" можно проигнорировать, а слова "страховых взносов" попытаться натянуть на глобус, сделав вместо возможности для граждан - обязанностью.

При этом у нас в Конституции вовсе не прописано, что государственные и муниципальные учреждения России обязаны бесплатно лечить любого заехавшего в нашу страну негражданина бесплатно и за счёт бюджета, а сейчас это так и происходит. Однако, Матвиенко почему-то взволновали находящиеся в доступе государственной статистики жители Москвы, а не её временные гости с паспортами других государств.



Но наиболее важным во всей этой истории является иной момент. У нас тут недавно прошла (но, кажется, была недолгой) кампания на тему, что мол нужно повышать рождаемость в стране, стимулировать многодетные семьи. В стране оная рождаемость падает, возможно, кто-то забыл об этом.



"Гениальная" идея Валентины Ивановны явно и недвусмысленно направлена против матерей с детьми, особенно многодетных, которые сидят дома в статусе домохозяйки. Наверное, у них избыток семейного бюджета, и иных способов пополнить государственную казну кроме как пройтись по домам и отобрать у детей деньги типа на здоровье их матери государство найти не может.

А может нам проще учитывать иностранцев на въезде в страну - можно ж с них деньги на медстраховку собирать? Нет, это сложно и хлопотно, проще у мамы с трёхлетним сыном отобрать. Она никуда не убежит ведь. Ну или у её мужа, в одно лицо обеспечивающего свою семью, взять и потребовать денег. Рождаемость в стране от такой меры точно повысится, мы, почти, уверены!



И, самый главный для редакции вопрос. Вот если эта самая неработающая мать с ребёнком, или пожилой безработный больной человек, уже не имеющий внутреннего ресурса оформлять себе инвалидность, завтра пойдёт ко врачам не заплатив, то что? Медицинские учреждения будут посылать такого человека к чёрту или налоговая потом будет принудительно снимать деньги с его счетов? Не видим убедительного ответа на этот вопрос.

Зато видим, что Валентина Ивановна - не первая из российских чиновников, поднявшая эту тему. Возможно, это - проявление давней идеи о том, что в страну выгоднее завозить пакистанских рабочих, чем воспитывать своих детей? Если это не оно, то хотелось бы публичного разъяснения о мотивах сказанного.

