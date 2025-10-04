Неофеодализм в Библии

Нет нужды повторять, что Библия удивительная книга, в которой при желании можно «найти всё». В том числе и описания неофеодализма — периодического кризиса в истории человечества и отдельных регионов, который сопровождается уменьшением количества материальных ресурсов, численности населения. При неофеодализме меняется структура социума, происходят масштабные переселения народов.

В Книге Книг показаны кризисы средней бронзы, неофеодализм конца Бронзового века. А также конец античности, крах Римской империи (Апокалипсис Иоанна Богослова). Библия оказала огромное влияние на общество в эпоху неофеодализма, который обычно называют Средневековьем.

В Библии есть описания неофеодализма как системного кризиса общества (Апокалипсис Иоанна Богослова). Есть и неофеодализм, показанный сквозь призму личной судьбы (Книга Иова).

Исследователи считают, что действия библейской книги Иова происходили в начале 2 тысячелетия до нашей эры, в эпоху кризиса среднего Бронзового века. В этот период индоевропейцы и семиты начали активно расселяться, что сопровождалось военными столкновениями, грабежами и эпидемиями. Например, индоиранцы, с которыми ряд исследователей связывают появление этой библейской книги, активно осваивают Среднюю Азию, проникают на Ближний Восток. Всё это неожиданно для глубокой древности показано на примере судьбы отдельного человека. Во время этого масштабного неофеодализма было легко всё потерять. Но была возможность и неожиданно всё вернуть…

К эпохе кризиса средней бронзы относят и уход праотца Авраама с исторической родины в Египет. Этот неофеодализм отличался масштабными переселениями, в т.ч. — западных семитов. Большесемейная община (коллектив выживания - сеть), лидер которой Авраам описан в Ветхом Завете, была характерна для пастушеских народов как эпохи бронзы, так и более поздних эпох. Наиболее сильные из таких общин могли иметь немалый политический вес.

Наиболее яркое описание неофеодализма эпохи кризиса поздней бронзы в Ветхом Завете — это завоевание евреями земли Ханаанской во главе с Иисусом Навином. Очень сочная картина завоевания - миграции. На деле, скорее всего, проникновение евреев в Ханаан было более постепенным. Часто его осуществляли отдельные родственные сети коллективов выживания (кланы, племена).

В Ветхом Завете есть и описание окончания неофеодализма — кризиса поздней бронзы. Это борьба евреев и филистимлян, народов, недавно занявших свои земли в ходе масштабных переселений эпохи кризиса. Они вели борьбу не на жизнь, а на смерть за перекрестки торговых путей и территории, пригодные для земледелия. Войны показали преимущество военизированного царства (Израиль) над локальными общинами без первобытности (1), которыми жили филистимляне.

Апокалипсис Иоанна Богослова в его историософском измерении — очень яркое описание системного неофеодализма как идеального шторма, навеянное постепенным упадком Римской империи, который является прямым следствием предыдущих успехов. Именно они — богатство и роскошь подрывают силы империи.

Все сферы жизни общества деградируют, наступила эпоха резких перемен и конфликтов, сама природа восстаёт против человека. Всё это показано в в Апокалипсисе не в виде систематического наукообразного изложения, а яркими поэтическими образами.

Таким образом, в Библии показаны неофеодализмы, которые создали известный нам древний мир, а потом и Долгий Железный век (античность, средневековье) (2). Показан мир блестящих политических и экономических успехов, за которыми следует крах либо полное изменение и обновление жизни. И даже изменения в физическом мире, причём не в лучшую сторону.

Человек не может противопоставить всему этому что-либо понятное, земное. Всё привычное на какое-то время теряет силу, человеку отказываются полноценно служить даже его разум и плоть. Уповать можно лишь на то, что не подвластно этому миру, на того, кто никогда не меняется, но лежит в начале всех изменений. Умом и душой мудрый человек Библии стремиться к «сердцу урагана», где его ждёт нерушимый покой и полнота свободы. В земном мире он как можно лучше делает то, что должен и может.

Так родился монотеизм Ближнего Востока, европейское Средневековье.

Примечания

1. Община без первобытности. URL.: https://cyclowiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%B (дата обращения: 23. 09. 2025).

2. Долгий Железный век. URL.:https://cyclowiki.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA (дата обращения: 23. 09. 2025).