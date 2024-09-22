Конфликт в семье Бакальчук и неофеодализм «по Гелбрейту»

Конфликт в семье Бакальчук - крайне наглядное проявление неофеодализма. В соответствии с концепцией экономиста Дж. К. Гелбрейта, который и ввёл этот термин. Он предполагал, что функции государственной власти будет пытаться узурпировать крупный бизнес. В т.ч. - такую прерогативу, как открытое совершение насильственных действий. Также это напоминает конфликты в правящих семьях эпохи Долгого Железного века. Например, противостояние Алиеноры Аквитанской с королём Генрихом II. Тогда в обществе существовал режим частной власти, которая основывалась на собственности, и конфликты внутри наиболее сильных коллективов выживания становились значимыми событиями.