Главы Германии и Франции рассказали о деградации европейских ценностей

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Европе происходит нечто "напоминающее вырождение наших демократий". Французский лидер подчеркнул, что европейцы сомневаются в собственных общественно-политических институтах, бывших ранее гарантами демократии, и верят в то, что правительства манипулируют ими.
Притягательная сила Запада ослабевает, и мир больше не ориентируется на его ценности. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на торжественной церемонии по случаю 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене.
Между тем, Мерц считает, что Германия хочет оставаться "свободной, демократической страной" и нуждается "в новом честолюбии".