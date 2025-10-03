 

Главы Германии и Франции рассказали о деградации европейских ценностей

 

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в Европе происходит нечто "напоминающее вырождение наших демократий". Французский лидер подчеркнул, что европейцы сомневаются в собственных общественно-политических институтах, бывших ранее гарантами демократии, и верят в то, что правительства манипулируют ими.

Притягательная сила Запада ослабевает, и мир больше не ориентируется на его ценности. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на торжественной церемонии по случаю 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене.

"Наша страна находится посреди важной, возможно, решающей фазы в своей новейшей истории. В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает (...) Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии (...) Против нас формируются новые альянсы автократий, они атакуют либеральные демократии как форму жизни. Наш свободный образ жизни подвергается атакам не только извне, но и изнутри".

Между тем, Мерц считает, что Германия хочет оставаться "свободной, демократической страной" и нуждается "в новом честолюбии".


 


