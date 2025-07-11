 

Макрон заявил о готовности ввести войска на Украину "в день установления перемирия"

 

Контингент войск из тридцати стран может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот план "мы готовы реализовать в день установления перемирия", сюда же входит "помощь в восстановлении украинской армии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что размещение иностранных войск у границ России неприемлемо для Москвы. 


Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал условие, при выполнении которого Россия получит доступ к своим замороженным активам. По его словам, Москва должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро в качестве компенсации материального ущерба. «Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к своим активам», — заявил Мерц.

 
Европарламент отказался почтить минутой молчания память жертв Волынской резни (устроена украинцами в 1943 году). 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Главы Германии, Франции и США пообещали поддерживать Украину
» ВСУ атакуют российские регионы, 30-дневное перемирие не предполагает прекращения поставок оружия Украине
» В клубе "Валдай" назвали условия для ввода иностранных войск на Украину, 20 стран ЕС поддержали создание антироссийского трибунала
» Западные страны отменили ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине
» Китай введет войска в Киргизию
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Липецкой, Тульской областях

  • 13:05
  • 68

10,5 миллионов британцев ищут психологической поддержки у искусственного интеллекта

  • 17:52
  • 345

Рождаемость в российских сёлах больше, чем в городах

  • 17:04
  • 295

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях

  • 16:52
  • 326

Депутат Матвеев рассказал о преступности новых россиян

  • 15:35
  • 372

51% россиян почти вовсе не имеют накоплений; названы богатейшие налогоплательщики РФ

  • 14:59
  • 392
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram