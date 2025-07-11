Макрон заявил о готовности ввести войска на Украину "в день установления перемирия"

Контингент войск из тридцати стран может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот план "мы готовы реализовать в день установления перемирия", сюда же входит "помощь в восстановлении украинской армии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что размещение иностранных войск у границ России неприемлемо для Москвы.





Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал условие, при выполнении которого Россия получит доступ к своим замороженным активам. По его словам, Москва должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро в качестве компенсации материального ущерба. «Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к своим активам», — заявил Мерц.