Главы Германии, Франции и США пообещали поддерживать Украину

Возможности завершить конфликт на Украине дипломатическим путем исчерпаны, "поэтому мы будем продолжать поддержку Киева", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Европейцы никогда не бросят Украину, "на карту поставлена наша безопасность и наши принципы... Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте.

По заявлению украинского Минфина, Украина уже получила в этом году от ЕС 10,5 млрд евро и намерена получить до конца года ещё 20,1 млрд., финансирование от ЕС за три года достигает 52,5 млрд евро. При этом размер финансовой поддержки Украины от США составил 123,3 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп пообещал "маленький сюрприз" для России, подтверждая намерение увеличить поставки оружия Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле относятся к такой риторике спокойно и рассчитывают продолжать диалог. В Кремле сомневаются в подлинности опубликованной CNN записи, где Трамп в разговоре со спонсорами (в 2024 году) обещает "разбомбить Москву и Пекин". Содержание этих разговоров Трампа было известно ещё в 2024-м году, но записи тогда не публиковались.











