 

ВСУ атакуют российские регионы, США будут поставлять украинцам разведданные для ударов по энергетике РФ

В Беловском районе Курской области при ударе дрона по автомобилю ранена двадцативосьмилетняя девушка.
ВСУ атаковали Воронежскую область, повреждены два жилых дома.
ВСУ атаковали Волгоградскую область, повреждён жилой дом.
В Белгородской области повреждены жилые дома в Новой Таволжанке и в Муроме.
В Новой Каховке Херсонской области повреждён многоквартирный жилой дом, в Новой Мачке повреждена АЗС.
В Макеевке, ДНР, атакой ВСУ повреждены четыре жилых дома.
 
Газета "Уолл-стрит джорнал" со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Будучи спрошена об этом напрямую, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать, заявив, что это засекреченная информация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа "разбиваются о скалу европейского милитаризма".

США до сих пор не отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ (сделано 22 сентября, когда Путин сказал, что, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ").

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Херсонской и Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, в Ростовской области пожар на нефтепроводе
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Брянской области
» Украинцы атакуют российские регионы, в Херсонской и Запорожской областях погибли четверо мирных жителей
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Кадыров рассказал о полноправных хозяевах Чечни, которые всегда добиваются "того, что нужно нашему народу"

  • 20:20
  • 189

ВСУ атакуют российские регионы, США будут поставлять украинцам разведданные для ударов по энергетике РФ

  • 18:42
  • 219

В Москве пройдёт фестиваль дружбы и согласия без русских; в МИД порассуждали о возможности освободить Ермека Тайчибекова

  • 17:34
  • 298

В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание

  • 17:07
  • 300

Госдолг США вновь рекордно вырос, состояние Илона Маска превысило 500 млрд долларов

  • 16:44
  • 286

Поздний Маркс — теоретик неофеодализма и славянофил?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram