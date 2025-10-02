ВСУ атакуют российские регионы, США будут поставлять украинцам разведданные для ударов по энергетике РФ

предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Будучи спрошена об этом напрямую, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать, заявив, что это засекреченная информация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа "разбиваются о скалу европейского милитаризма".

США до сих пор не отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ (сделано 22 сентября, когда Путин сказал, что, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ").