ВСУ атакуют российские регионы, США будут поставлять украинцам разведданные для ударов по энергетике РФ

В Беловском районе Курской области при ударе дрона по автомобилю ранена
двадцативосьмилетняя девушка.
ВСУ атаковали Воронежскую область, повреждены
два жилых дома.
ВСУ атаковали Волгоградскую область, повреждён
жилой дом.
В Белгородской области повреждены
жилые дома в Новой Таволжанке и в Муроме.
В Новой Каховке Херсонской области повреждён
многоквартирный жилой дом, в Новой Мачке повреждена АЗС.
В Макеевке, ДНР, атакой ВСУ повреждены
четыре жилых дома.
Газета "Уолл-стрит джорнал" со ссылкой на осведомлённые источники сообщила
, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. Будучи спрошена об этом напрямую, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать, заявив, что это засекреченная информация.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миротворческие усилия президента США Дональда Трампа "разбиваются о скалу европейского милитаризма".
США до сих пор не отреагировали на предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ (сделано 22 сентября, когда Путин сказал, что, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ").