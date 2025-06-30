ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Донецке, Херсонской и Белгородской областях

Мирная жительница 1994 г.р. погибла
в селе Раденск Херсонской области в результате удара со стороны ВСУ, ранен мужчина 1990 г.р., в Новой Каховке повреждены два многоквартирных жилых дома и газопровод. Ранена
женщина 1968 г.р. в Великой Лепетихе. В Алёшках ранены
двое мужчин.
ВСУ ударили британо-французскими ракетами Storm Shadow по торговым рядам "Сокол" в Донецке, одна женщина погибла
, два человека ранены
, в том числе несовершеннолетний, повреждены торговые павильоны, центральный универмаг, банк. В Горловке, ДНР, атакой ВСУ повреждено медучреждение, повреждён многоквартирный дом, ранен мирный житель.
В селе Таврово Белгородской области беспилотником ВСУ повреждена школа
. За сутки
по Белгородской области выпущены 61 боеприпас и 54 беспилотника, повреждены частные дома, автомобили, ЛЭП, административные здания, коммерческие и инфраструктурные объекты. В Новой Таволжанке при атаке дрона на автомобиль ранены
две женщины, волонтёры из Петербурга. На участке трассы Илек-Кошары - Святославовка при ударе дрона по автомобилю ранен
мирный житель.