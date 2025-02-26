ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Брянской области

Беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в селе Басань в Запорожской области, был повреждён трансформатор. Также

ВСУ пытались атаковать беспилотниками Васильевскую РЭС, обстреляны Пологи, повреждены две квартиры в жилом доме.