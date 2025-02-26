ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Брянской области

Два мирных жителя ранены
при атаке дрона ВСУ на гражданский автомобиль в селе Зерново Брянской области.
Краснодарский край атаковали 83 украинских беспилотника, повреждены
три частных дома. В городе Туапсе повреждены
частные и многоквартирный дом, общежитие, детский сад, автомобили.
В Горловке, ДНР, под обстрелом ВСУ погибла
мирная жительница, три мирных жителя ранены
.
Беспилотник ВСУ ударил по электроподстанции в селе Басань в Запорожской области, был повреждён трансформатор. Также ВСУ пытались атаковать беспилотниками Васильевскую РЭС, обстреляны Пологи, повреждены две квартиры в жилом доме.
Четыре легковых автомобиля и многоквартирный дом повреждены
в Новой Каховке Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ. В Голой Пристани ранен
мирный житель, в Каирах повреждена электроподстанция.