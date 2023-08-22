 

Мигрант изнасиловал девочку в Нижегородской области, другой напал на девушку в Татарстане

В Кстово (Нижегородская область) таксист из Таджикистана изнасиловал девятиклассницу, которая подрабатывала официанткой. Кроме того, он заявил, что надругательства продолжатся, и если она кому-то расскажет, то он со своими друзьями найдёт её и продаст в рабство. Школьница всё-таки рассказала родным о произошедшем, те поставили в известность полицию, и таксист скрылся из Нижегородской области. Его удалось задержать в Подмосковье.
 

В Набережных Челнах (Татария)  безработный мигрант напал на девушку в подъезде одного из домов на проспекте Мира и надругался над ней. Испуганная челнинка стала кричать и звать на помощь. Мигрант выбежал из подъезда и скрылся, однако впоследствии был задержан. 

 

В Алтайском крае суд оштрафовал на 5 тыс. рублей местного жителя за унижение достоинства русских. 


 


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