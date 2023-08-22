Мигрант изнасиловал девочку в Нижегородской области, другой напал на девушку в Татарстане

В Набережных Челнах (Татария) безработный мигрант напал на девушку в подъезде одного из домов на проспекте Мира и надругался над ней. Испуганная челнинка стала кричать и звать на помощь. Мигрант выбежал из подъезда и скрылся, однако впоследствии был задержан.

В Алтайском крае суд оштрафовал на 5 тыс. рублей местного жителя за унижение достоинства русских.

