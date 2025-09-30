 

Американцы всё чаще думают, что малодетность плохо скажется на будущем страны

По данным Исследовательского центра Пью, за год на 6% - с 47 до 53 - выросло число американцев, считающих, что уменьшение числа детей в семьях плохо скажется на будущем страны. Прирост произошёл за счёт тех, кто раньше был не уверен; число считающих, что меньше детей - лучше для будущего, осталось неизменным: 20%. 
Мужчины чаще, чем женщины, считают, что уменьшение числа детей плохо скажется на будущем (59% vs. 48%); однако рост отрицательного отношения к малодетности - примерно одинаковый - произошёл и у мужчин, и у женщин.
Также заметно значительное увеличение отрицательного отношения к малодетности у демократов: с 37% до 44%. У республиканцев рост с 60% до 63%.
В то же время большинство - 56% - американцев считают, что правительство не должно какими-то поощрительными мерами вмешиваться в деторождение. Если же правительство всё же вмешивается, то большинство (81-82%) считают, что это должны быть прежде всего налоговые льготы для родителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 42% американских мужчин считают себя "маскулинными", 51% думают, что сейчас труднее вступать в романтические отношения
» Американцы-республиканцы чаще склонны видеть негативные последствия бездетности по сравнению с "демократами"
» 93% американских республиканцев считают, что соцсети цензурируют их политические взгляды
» 40% американцев смотрят на будущее современной семьи с пессимизмом; лишь 26% считают, что дети необходимы для счастья
» Большинство американцев равнодушны к уменьшению белого населения США
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американцы всё чаще думают, что малодетность плохо скажется на будущем страны

  • 19:51
  • 193

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Херсонской областях

  • 19:31
  • 177

Высшая школа экономики будет проверять российских студентов на соответствие традиционным ценностям

  • 14:27
  • 420

В Москве появилась мусульманская футбольная лига

  • 13:36
  • 420

Эксперты прогнозируют, что в октябре ситуация с топливом станет тяжелее; РФ нарастила закупку бензина в Белоруссии

  • 12:37
  • 398

В Польше, Германии и Британии заявили о войне или возможности войны с Россией

  • 07:03
  • 479
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram