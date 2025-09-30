Американцы всё чаще думают, что малодетность плохо скажется на будущем страны

По данным Исследовательского центра Пью, за год на 6% - с 47 до 53 - выросло число американцев, считающих, что уменьшение числа детей в семьях плохо скажется на будущем страны. Прирост произошёл за счёт тех, кто раньше был не уверен; число считающих, что меньше детей - лучше для будущего, осталось неизменным: 20%.

Мужчины чаще, чем женщины, считают, что уменьшение числа детей плохо скажется на будущем (59% vs. 48%); однако рост отрицательного отношения к малодетности - примерно одинаковый - произошёл и у мужчин, и у женщин.

Также заметно значительное увеличение отрицательного отношения к малодетности у демократов: с 37% до 44%. У республиканцев рост с 60% до 63%.

В то же время большинство - 56% - американцев считают, что правительство не должно какими-то поощрительными мерами вмешиваться в деторождение. Если же правительство всё же вмешивается, то большинство (81-82%) считают, что это должны быть прежде всего налоговые льготы для родителей.