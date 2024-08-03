Американцы-республиканцы чаще склонны видеть негативные последствия бездетности по сравнению с "демократами"

По данным американского Исследовательского центра Пью, 60% американцев-республиканцев считают, что рост числа намеренно бездетных людей будет иметь негативные последствия для страны, в этом с ними согласны только 37% демократов. Мужчины (из общего числа опрошенных, вне зависимости от партии) осуждают намеренную бездетность чаще, чем женщины: 54% vs. 42%.

При этом республиканцы реже, чем демократы, считают, что материальные стимулы могут поднять рождаемость. Так, 72% демократов верят, что рождаемости поможет бесплатное здравоохранение для детей, -- с этим согласны 50% республиканцев. 61% демократов считают, что поможет оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, - с этим согласны 41% республиканцев. 54% демократов считают полезными ежемесячные выплаты на детей - с этим согласны 35% республиканцев. Относительно близкой можно считать позицию по налогам: 54% демократов и 45% республиканцев считают полезными налоговые льготы для родителей.

Среди американцев 18-29 лет намеренную бездетность осуждают только 39%, в возрасте 30-49 лет -- 45%.