 

Американцы-республиканцы чаще склонны видеть негативные последствия бездетности по сравнению с "демократами"

По данным американского Исследовательского центра Пью, 60% американцев-республиканцев считают, что рост числа намеренно бездетных людей будет иметь негативные последствия для страны, в этом с ними согласны только 37% демократов. Мужчины (из общего числа опрошенных, вне зависимости от партии) осуждают намеренную бездетность чаще, чем женщины: 54% vs. 42%. 
При этом республиканцы реже, чем демократы, считают, что материальные стимулы могут поднять рождаемость. Так, 72% демократов верят, что рождаемости поможет бесплатное здравоохранение для детей, -- с этим согласны 50% республиканцев. 61% демократов считают, что поможет оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, - с этим согласны 41% республиканцев. 54% демократов считают полезными ежемесячные выплаты на детей - с этим согласны 35% республиканцев. Относительно близкой можно считать позицию по налогам: 54% демократов и 45% республиканцев считают полезными налоговые льготы для родителей.
Среди американцев 18-29 лет намеренную бездетность осуждают только 39%, в возрасте 30-49 лет -- 45%. 
Ранее стало известно, что всего за пять лет, с 2018 по 2023, число бездетных американцев младше 18-49 лет, не намеренных когда-либо иметь детей, выросло с 37% до 47%. 
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