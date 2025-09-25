 

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

В минувшую среду, 23 сентября, открылась выставка Александра Поволоцкого «Военная медицина. XXвек». Расположилась она на территории библиотеки номер 119 «ОКЦ ЮВАО» по адресу шоссе Энтузиастов дом 20.

 

 


Экспозиция будет открыта до 7 октября, при этом помимо самой выставки можно будет побывать и на лекциях историка в области военной медицина Александра Поволоцкого. Ближайшие лекции запланированы на выходные, 27 и 28 октября, они пройдут с 12 до 16 часов, аналогично встречи с владельцем коллекции будут проходить и в другие выходные дни. Также Александр Поволоцкий будет присутствовать там по средам с 19 до 22 часов. Встречи-лекции позволят посетителям задать свои вопросы и ближе познакомиться с необычной коллекцией.

 

 


Поклонники истории военной медицины знают Александра Поволоцкого по его стендам на проходящем ежегодно в Москве историческом фестивале «Времена и Эпохи». Также он появлялся на аналогичных фестивалях в Крыму и является частым гостем фестиваля «Федюхины высоты». Также Александр Поволоцкий автор материалов по военно-медицинской истории, в их числе ставшая популярной книга «Москва-Севастополь-Москва». Кстати, в сети эту книгу можно найти и прочитать бесплатно .А изданные книги сподписью автора теперь пополнили фонд библиотеки №119.

 

 


В экспозиции представлена личная коллекция Поволоцкого, который более пятнадцати лет потратил на то, чтобы собрать уникальную подборку экземпляров, позволяющих взглянуть, как развивалась история военной медицины и сравнить уровень военно-медицинского обеспечения в двух самых крупных вооруженных конфликтах двадцатого века – Первой и Второй мировых войнах.

 

 


Для Александра это пе­­рвая полноценная выставка - до этого с частью его коллекции можно было познакомится на его лекциях или на стендах в рамках исторических фестивалей. Полноценные витрины позволили показат­­ь те хрупкие и ценные экземпляры, которые обычно не вывозятся «в поля», например, ампулы различных препаратов начала ХХ века или образцы сухой плазмы крови, производимой во время Второй мировой войны.

 

 


Что важно – посетить уникальную выставку можно бесплатно. Сейчас она впервые получила стационарную площадку на достаточно долгий срок, хотя ее экспонаты давно завоевали популярность у студентов-медиков и историков медицины.

Ее официальное открытие прошло 23 сентября, на нем собрались как представители музейного сообщества, так и те, кому интересна живая история медицины.

 

 


На открытии присутствовала заведующая медицинским музеем Главного госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Марина Борисовна Овчинникова, она работает в госпитале более сорока лет. Уникальная коллекция медицинского музея хранит архивы с 1700-х годов. На открытии выставки было сообщено о том, что планируется долговременное сотрудничество между музеем госпиталя им. Бурденко и Александром Поволоцким, а предметы его коллекции будут представлены в экспозициях музея.

 

 


На открытии организаторы рассказали о том, что планируется создать и виртуальную фотовыставку, на основе макрофотографий частой коллекции и архива исторических медицинских документов.

 

 


Также Александр Поволоцкий, отвечая на вопросы гостей, поделился рассказами о том, где находились те или иные предметы в коллекцию. А на вопрос о том, какой самый ценный экземпляр в ней, ответил коротко и ёмко – все!

Интересно, что в качестве афиши выставки использована фотография, сделанная на одном из исторических реконструкторских фестивалей в Крыму, где Поволоцкий представлял свою коллекцию. Как оказалось, многие, кто видел этот кадр, принимали его за подлинное историческое фото

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Военная медицина. XX век
» Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области
» В Москве выставка об истории Новороссии, фестивали в Саратове, Волгограде и под Рязанью
» В Иране открылась выставка карикатур про Холокост
» В Москве открылась XVIII Международная книжная выставка
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Еврокомиссии заявили, что будущая европейская "антидроновая стена" - это не только щит, но и меч

  • 21:51
  • 122

«Воин Экспо» пройдет на Тишинке

Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

Мигранту-нелегалу, который забил до смерти пожилую исследовательницу русского костюма, дали 12 лет и 5 месяцев

  • 20:28
  • 155

Генерал Шаманов в Госдуме выступил против того, чтобы русским казачьим станицам давали чеченские названия

  • 20:05
  • 192

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Курской, Брянской, Херсонской областях

  • 19:47
  • 208
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram