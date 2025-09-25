Выставка по истории военной медицины открылась в одной из библиотек Москвы

В минувшую среду, 23 сентября, открылась выставка Александра Поволоцкого «Военная медицина. XXвек». Расположилась она на территории библиотеки номер 119 «ОКЦ ЮВАО» по адресу шоссе Энтузиастов дом 20.





Экспозиция будет открыта до 7 октября, при этом помимо самой выставки можно будет побывать и на лекциях историка в области военной медицина Александра Поволоцкого. Ближайшие лекции запланированы на выходные, 27 и 28 октября, они пройдут с 12 до 16 часов, аналогично встречи с владельцем коллекции будут проходить и в другие выходные дни. Также Александр Поволоцкий будет присутствовать там по средам с 19 до 22 часов. Встречи-лекции позволят посетителям задать свои вопросы и ближе познакомиться с необычной коллекцией.





Поклонники истории военной медицины знают Александра Поволоцкого по его стендам на проходящем ежегодно в Москве историческом фестивале «Времена и Эпохи». Также он появлялся на аналогичных фестивалях в Крыму и является частым гостем фестиваля «Федюхины высоты». Также Александр Поволоцкий автор материалов по военно-медицинской истории, в их числе ставшая популярной книга «Москва-Севастополь-Москва». Кстати, в сети эту книгу можно найти и прочитать бесплатно .А изданные книги сподписью автора теперь пополнили фонд библиотеки №119.





В экспозиции представлена личная коллекция Поволоцкого, который более пятнадцати лет потратил на то, чтобы собрать уникальную подборку экземпляров, позволяющих взглянуть, как развивалась история военной медицины и сравнить уровень военно-медицинского обеспечения в двух самых крупных вооруженных конфликтах двадцатого века – Первой и Второй мировых войнах.





Для Александра это пе­­рвая полноценная выставка - до этого с частью его коллекции можно было познакомится на его лекциях или на стендах в рамках исторических фестивалей. Полноценные витрины позволили показат­­ь те хрупкие и ценные экземпляры, которые обычно не вывозятся «в поля», например, ампулы различных препаратов начала ХХ века или образцы сухой плазмы крови, производимой во время Второй мировой войны.





Что важно – посетить уникальную выставку можно бесплатно. Сейчас она впервые получила стационарную площадку на достаточно долгий срок, хотя ее экспонаты давно завоевали популярность у студентов-медиков и историков медицины.

Ее официальное открытие прошло 23 сентября, на нем собрались как представители музейного сообщества, так и те, кому интересна живая история медицины.





На открытии присутствовала заведующая медицинским музеем Главного госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Марина Борисовна Овчинникова, она работает в госпитале более сорока лет. Уникальная коллекция медицинского музея хранит архивы с 1700-х годов. На открытии выставки было сообщено о том, что планируется долговременное сотрудничество между музеем госпиталя им. Бурденко и Александром Поволоцким, а предметы его коллекции будут представлены в экспозициях музея.





На открытии организаторы рассказали о том, что планируется создать и виртуальную фотовыставку, на основе макрофотографий частой коллекции и архива исторических медицинских документов.





Также Александр Поволоцкий, отвечая на вопросы гостей, поделился рассказами о том, где находились те или иные предметы в коллекцию. А на вопрос о том, какой самый ценный экземпляр в ней, ответил коротко и ёмко – все!

Интересно, что в качестве афиши выставки использована фотография, сделанная на одном из исторических реконструкторских фестивалей в Крыму, где Поволоцкий представлял свою коллекцию. Как оказалось, многие, кто видел этот кадр, принимали его за подлинное историческое фото