Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области

Выставка о сказках Александра Пушкина к 225-летию со дня рождения поэта открылась в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" в Орловской области (имение, ранее принадлежавшее матери писателя Ивана Тургенева). На выставке из Государственного музея А. С. Пушкина представлено более ста экспонатов, в том числе копии рукописей поэта, работы палехских мастеров на сюжеты пушкинских сказок, рассказала ТАСС замдиректора по развитию музея-заповедника Ирина Никишонкова.

"У нас открылась выставка "Сказки А. С. Пушкина" из собрания Государственного музея А. С. Пушкина. Это очень красивая выставка, она приурочена к 225-летию со дня рождения поэта. На выставке более 100 экспонатов, это копии рукописей поэта, иллюстрации к его сказкам, выполненные выдающимися художниками, работы палехских художников на сюжеты его сказок, предметы крестьянского быта".

На открытии выставки с лекцией "Что за прелесть эти сказки" о мифологии сказок Пушкина выступит учитель русского языка и литературы московской школы "Ника" Сергей Валюгин, победитель номинации "Учитель года Москвы" конкурса "Педагоги года Москвы - 2023" и финалист конкурса "Учитель года России - 2023".

Выставка "Сказки А.С. Пушкина" будет работать до 7 апреля