 

Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области

Выставка о сказках Александра Пушкина к 225-летию со дня рождения поэта открылась в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново" в Орловской области (имение, ранее принадлежавшее матери писателя Ивана Тургенева). На выставке из Государственного музея А. С. Пушкина представлено более ста экспонатов, в том числе копии рукописей поэта, работы палехских мастеров на сюжеты пушкинских сказок, рассказала ТАСС замдиректора по развитию музея-заповедника Ирина Никишонкова.

"У нас открылась выставка "Сказки А. С. Пушкина" из собрания Государственного музея А. С. Пушкина. Это очень красивая выставка, она приурочена к 225-летию со дня рождения поэта. На выставке более 100 экспонатов, это копии рукописей поэта, иллюстрации к его сказкам, выполненные выдающимися художниками, работы палехских художников на сюжеты его сказок, предметы крестьянского быта".

На открытии выставки с лекцией "Что за прелесть эти сказки" о мифологии сказок Пушкина выступит учитель русского языка и литературы московской школы "Ника" Сергей Валюгин, победитель номинации "Учитель года Москвы" конкурса "Педагоги года Москвы - 2023" и финалист конкурса "Учитель года России - 2023". 

Выставка "Сказки А.С. Пушкина" будет работать до 7 апреля


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве выставка об истории Новороссии, фестивали в Саратове, Волгограде и под Рязанью
» В Вятке выставка дымковской игрушки, в Перми фестиваль уличных театров, фестивали в Новгороде и Каргополе
» В Иране открылась выставка карикатур про Холокост
» Россия чествует Пушкина
» В Москве открылась XVIII Международная книжная выставка
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Родители отметили неспортивное поведение команды Дагестана на детско-юношеском турнире по регби в Петербурге

  • 19:32
  • 120

Путин отметил, что РФ продолжает платить Украине за транзит газа; Боррель считает, что войну выиграют дроны и искусственный интеллект

  • 19:07
  • 128

Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области

  • 18:41
  • 119

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР тяжело ранены дети

  • 18:33
  • 124
Missile is the message

Missile is the message

Подключите Южную Осетию к Госуслугам

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru