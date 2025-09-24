 

«Московские рейтары» - ещё один исторический фестиваль в Царицыне

Не успел отгреметь Турнир святого Георгия, о котором мы писали неделей ранее, как в Царицыне от тех же организаторов прошел еще один исторический фестиваль.

 

 


На этот раз реконструкторы предложили погрузиться в эпоху 17 века и познакомиться ближе с московскими рейтарами. На площадке можно было не только увидеть реконструкторов, одетых по военной моде той поры, но и послушать познавательные лекции о вооружении и оснащении рейтаров.

 

 


Работали на площадке и стенды, посвященные женским ремеслам, где можно было узнать, как прялись и ткались ткани в те времена, как они окрашивались – в том числе и для форменного одеяния рейтаров.

Ну, а изюминкой двухдневного исторического фестиваля стал еще один конный турнир, по зрелищности, пожалуй, не уступавший ТСГ.

 


На этот раз конным воинам предстояло показать умение владеть сразу тремя видами оружия – копьем, саблей и сулицей (укороченное метательное копье). На ристалище они должны были продемонстрировать меткость ударов саблей и копьем, а также преодолеть барьер верхом на коне. При этом по правилам турнира все упражнения должны были выполняться на галопе. Если же конь переходил на рысь или шаг, выполнение упражнения не засчитывалось, так что для успешного прохождения испытаний нужно было продемонстрировать и умение управлять лошадью – а это своенравные и порой капризные животные.

 

 


В течение двух дней, 20 и 21 сентября, площадки фестиваля работали для гостей с 11 утра до 20 часов вечера. Посещение фестиваля «Московские рейтары» бесплатное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Турнир святого Георгия - как это было
» В Москву возвращается Турнир святого Георгия
» В Москву возвращается Турнир святого Георгия
» В Вологодской области проходит фестиваль реконструкторов "Небо славян", под Новгородом фестиваль "Княжья братчина"
» Прокуратура Краснодарского края проверит фестиваль Kubana
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Болезные идиоты и их значение в мировых революциях

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Силуанов рассказал о российском бюджете; траты на обслуживание госдолга выросли в полтора раза

  • 20:12
  • 198

Меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей, включая прослушку разговоров

  • 09:30
  • 442

Трамп рассказал о своём видении действий РФ на Украине и пообещал продолжать поставки оружия

  • 09:11
  • 391

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Новороссийске, Белгороде, Туапсе, Ростовской, Херсонской областях

  • 08:54
  • 577

«Московские рейтары» - ещё один исторический фестиваль в Царицыне

Бродский, Иштар Борисовна...

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram