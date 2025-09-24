«Московские рейтары» - ещё один исторический фестиваль в Царицыне

Не успел отгреметь Турнир святого Георгия, о котором мы писали неделей ранее, как в Царицыне от тех же организаторов прошел еще один исторический фестиваль.





На этот раз реконструкторы предложили погрузиться в эпоху 17 века и познакомиться ближе с московскими рейтарами. На площадке можно было не только увидеть реконструкторов, одетых по военной моде той поры, но и послушать познавательные лекции о вооружении и оснащении рейтаров.





Работали на площадке и стенды, посвященные женским ремеслам, где можно было узнать, как прялись и ткались ткани в те времена, как они окрашивались – в том числе и для форменного одеяния рейтаров.

Ну, а изюминкой двухдневного исторического фестиваля стал еще один конный турнир, по зрелищности, пожалуй, не уступавший ТСГ.





На этот раз конным воинам предстояло показать умение владеть сразу тремя видами оружия – копьем, саблей и сулицей (укороченное метательное копье). На ристалище они должны были продемонстрировать меткость ударов саблей и копьем, а также преодолеть барьер верхом на коне. При этом по правилам турнира все упражнения должны были выполняться на галопе. Если же конь переходил на рысь или шаг, выполнение упражнения не засчитывалось, так что для успешного прохождения испытаний нужно было продемонстрировать и умение управлять лошадью – а это своенравные и порой капризные животные.





В течение двух дней, 20 и 21 сентября, площадки фестиваля работали для гостей с 11 утра до 20 часов вечера. Посещение фестиваля «Московские рейтары» бесплатное.