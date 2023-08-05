В Вологодской области проходит фестиваль реконструкторов "Небо славян"

Фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды "Небо славян" с участием порядка 300 реконструкторов, музыкантов и дизайнеров открылся в историко-этнографическом комплексе "Застава князей Белозерских" в Вологодской области, на месте средневекового Белозерского княжества. 5 и 6 августа на "Заставе" реконструируют битву белозерских дружинников с викингами, представят более ста коллекций русского национального костюма, сообщает ТАСС.

Реконструкторы покажут сюжет периода X-XI веков - сражение славян с викингами. В фестивале принимают участие группы из Череповца, Вологды, Белозерска, мастера из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, которые организовали два драккара с викингами.

Белозерское княжество - русское удельное княжество, существовавшее в бассейне реки Шексна, в районе озёр Белое и Кубенское. Белозерск возник еще до призвания варягов Рюриковичей на княжение.