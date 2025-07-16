Антигосударственный законопроект в стенах Госдумы

Относительно проекта поправок к КоАП
, вводящих ответственность за передачу телефонного номера другому лицу и "поиск экстремистских материалов" в Интернет, редакция АПН прямо высказывает свою оценочную позицию по его содержанию и личностям настоящих его лоббистов.
Мы считаем, что ключевую роль в написании и проталкивании этого законопроекта сыграли скрытые враги, которые любой ценой пытаются воздействовать на общественно-политическую и технологическую обстановку в стране, чтобы добиться проигрыша России в конфликте с Западом и Украиной.
Они могут вполне убедительно отыгрывать восторженных болванов и осознанно привлекать к подготовке и продвижению этого законопроекта людей, скажем вежливо, мыслящих искренне пророссийски, но нестратегически. Враги смогли привлечь к поддержке этого безобразия депутатов и сенаторов, которые, конечно, не обладают специальными знаниями и общим пониманием предмета и недостаточно вникли в последствия внедрения этой юридической новации. Законодателей можно упрекнуть в невнимательности и недомыслии и это в текущей ситуации - серьёзный упрёк.
Всякого рода успокоительные объяснения, которые сейчас тиражируются в прессе, например сенатором Артёмом Шейкиным
являются личным мнением разъясняющих, не опираются на текст законопроекта и никак не гарантируют "правильное" правоприменение. А что сенатор скажет читателям РБК, тем сотням и тысячам людей, которые передавали свои sim-карты знакомым, приятелям, клиентам, когда полиция, вместо того, чтобы охранять общественный порядок, начнёт серийно штрафовать население за общепринятую и, на самом деле, довольно безопасную для общества практику? "Как-то нехорошо получилось"
? Очень ценные для получивших штрафы слова будут.
Но реальный источник, реальная движущая сила этого законопроекта - это именно враги, которые пытаются озлобить население, включая IT-специалистов, дестабилизировать российскую техническую инфраструктуру связи и коммуникаций и парализовать гражданское общество.
Никакой полезности в этом законопроекте нет, он не подлежит в текущем виде доработке или исправлению, его можно только в помойное ведро отправить, но этого, как мы уверены, сделано не будет.
Процитируем главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину:
Получается, что Лига безопасного интернета по новому закону не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах следующего характера:
сообщества на почве идеологии расового превосходства с контентом, который содержит видео убийств мигрантов, лиц различных национальностей (например, группы сторонников NS/WP*);
сообщества колумбайн* с призывами организовать теракты в школах, в том числе созданные с территории Украины;
сообщества сторонников Гитлера и нацизма;
сообщества АУЕ*;
сообщества, которые разжигают межрелигиозную и межнациональную рознь;
сообщества с пропагандой ЛГБТ*;
сообщества с призывами совершения преступлений в отношении участников СВО, а также содержащие видео с убийствами наших бойцов на фронте;
сообщества радикальных религиозных группировок, планирующих теракты на территории России;
сообщества, в которых вербуют для совершения диверсий на объектах инфраструктуры (например, диверсий на железной дороге).
Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности.
Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах колумбайн*, также рискует получить штраф.
*признаны экстремистской организацией/движением
Прекрасный же метод борьбы с противоправным контентом продвигают наши законодатели - запрещать его искать и обнаруживать.
Честные люди и патриоты России такого, конечно, сами придумать не могли, поэтому мы искренне считаем, что депутатов и сенаторов обманули какие-то враги России, втянули в реализацию мутных и вредных идей.
Нужно разобраться, кто двигал этот законопроект, в чём конкретно выгода этих людей, каковы их связи с заокеанскими кураторами.
Рассчитываем, что рано или поздно это будет сделано компетентными правоохранительными органами.