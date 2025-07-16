 

Антигосударственный законопроект в стенах Госдумы

Относительно проекта поправок к КоАП, вводящих ответственность за передачу телефонного номера другому лицу и "поиск экстремистских материалов" в Интернет, редакция АПН прямо высказывает свою оценочную позицию по его содержанию и личностям настоящих его лоббистов.
 

Мы считаем, что ключевую роль в написании и проталкивании этого законопроекта сыграли скрытые враги, которые любой ценой пытаются воздействовать на общественно-политическую и технологическую обстановку в стране, чтобы добиться проигрыша России в конфликте с Западом и Украиной.

 
Они могут вполне убедительно отыгрывать восторженных болванов и осознанно привлекать к подготовке и продвижению этого законопроекта людей, скажем вежливо, мыслящих искренне пророссийски, но нестратегически. Враги смогли привлечь к поддержке этого безобразия депутатов и сенаторов, которые, конечно, не обладают специальными знаниями и общим пониманием предмета и недостаточно вникли в последствия внедрения этой юридической новации. Законодателей можно упрекнуть в невнимательности и недомыслии и это в текущей ситуации - серьёзный упрёк.
 
Всякого рода успокоительные объяснения, которые сейчас тиражируются в прессе, например сенатором Артёмом Шейкиным являются личным мнением разъясняющих, не опираются на текст законопроекта и никак не гарантируют "правильное" правоприменение. А что сенатор скажет читателям РБК, тем сотням и тысячам людей, которые передавали свои sim-карты знакомым, приятелям, клиентам, когда полиция, вместо того, чтобы охранять общественный порядок, начнёт серийно штрафовать население за общепринятую и, на самом деле, довольно безопасную для общества практику? "Как-то нехорошо получилось"? Очень ценные для получивших штрафы слова будут.
 
 
Но реальный источник, реальная движущая сила этого законопроекта - это именно враги, которые пытаются озлобить население, включая IT-специалистов, дестабилизировать российскую техническую инфраструктуру связи и коммуникаций и парализовать гражданское общество.
 
Никакой полезности в этом законопроекте нет, он не подлежит в текущем виде доработке или исправлению, его можно только в помойное ведро отправить, но этого, как мы уверены, сделано не будет.
 
Процитируем главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину:
 
Получается, что Лига безопасного интернета по новому закону не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах следующего характера:

сообщества на почве идеологии расового превосходства с контентом, который содержит видео убийств мигрантов, лиц различных национальностей (например, группы сторонников NS/WP*);

сообщества колумбайн* с призывами организовать теракты в школах, в том числе созданные с территории Украины;

сообщества сторонников Гитлера и нацизма;

сообщества АУЕ*;

сообщества, которые разжигают межрелигиозную и межнациональную рознь;

сообщества с пропагандой ЛГБТ*;

сообщества с призывами совершения преступлений в отношении участников СВО, а также содержащие видео с убийствами наших бойцов на фронте;

сообщества радикальных религиозных группировок, планирующих теракты на территории России;

сообщества, в которых вербуют для совершения диверсий на объектах инфраструктуры (например, диверсий на железной дороге).

Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности.

Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах колумбайн*, также рискует получить штраф.

*признаны экстремистской организацией/движением
 
Прекрасный же метод борьбы с противоправным контентом продвигают наши законодатели - запрещать его искать и обнаруживать.
Честные люди и патриоты России такого, конечно, сами придумать не могли, поэтому мы искренне считаем, что депутатов и сенаторов обманули какие-то враги России, втянули в реализацию мутных и вредных идей.
 
Нужно разобраться, кто двигал этот законопроект, в чём конкретно выгода этих людей, каковы их связи с заокеанскими кураторами.
Рассчитываем, что рано или поздно это будет сделано компетентными правоохранительными органами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Большинство опрошенных врачей отрицательно относятся к QR-кодам
» Герман Греф выступил против обезумевших депутатов
» Госдуме предлагают запретить скрытые и подложные телефонные номера
» Курильщиков будут штрафовать на 3000 рублей
» Комитет Госдумы предложил снизить сумму штрафов за нарушения на митингах
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Почему в идее, объединяющей народы России, не должно быть искусственного?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

Будет ли зависеть судьба мира от Маска и Трампа?

О советско-российской дипломатии

О советско-российской дипломатии

ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Воронеже, Белгородской области, ДНР

  • 15:43
  • 123

На Трампа возложили надежды

  • 15:18
  • 134

Антигосударственный законопроект в стенах Госдумы

В РФ введут штраф за поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", распространителей ВПН обложат штрафами

  • 07:01
  • 577

Мигранты могут принести в бюджет РФ 45 млрд рублей, если Дума примет новый закон о пошлинах

  • 22:27
  • 308

Генпрокуратура обвинила "Рижский хлеб" в финансировании ВСУ

  • 22:07
  • 302
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram