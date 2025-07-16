Антигосударственный законопроект в стенах Госдумы

Относительно проекта поправок к КоАП , вводящих ответственность за передачу телефонного номера другому лицу и "поиск экстремистских материалов" в Интернет, редакция АПН прямо высказывает свою оценочную позицию по его содержанию и личностям настоящих его лоббистов.

Мы считаем, что ключевую роль в написании и проталкивании этого законопроекта сыграли скрытые враги, которые любой ценой пытаются воздействовать на общественно-политическую и технологическую обстановку в стране, чтобы добиться проигрыша России в конфликте с Западом и Украиной.

Они могут вполне убедительно отыгрывать восторженных болванов и осознанно привлекать к подготовке и продвижению этого законопроекта людей, скажем вежливо, мыслящих искренне пророссийски, но нестратегически. Враги смогли привлечь к поддержке этого безобразия депутатов и сенаторов, которые, конечно, не обладают специальными знаниями и общим пониманием предмета и недостаточно вникли в последствия внедрения этой юридической новации. Законодателей можно упрекнуть в невнимательности и недомыслии и это в текущей ситуации - серьёзный упрёк.

"Как-то нехорошо получилось"? Очень ценные для получивших штрафы слова будут. Всякого рода успокоительные объяснения, которые сейчас тиражируются в прессе, например сенатором Артёмом Шейкиным являются личным мнением разъясняющих, не опираются на текст законопроекта и никак не гарантируют "правильное" правоприменение. А что сенатор скажет читателям РБК, тем сотням и тысячам людей, которые передавали свои sim-карты знакомым, приятелям, клиентам, когда полиция, вместо того, чтобы охранять общественный порядок, начнёт серийно штрафовать население за общепринятую и, на самом деле, довольно безопасную для общества практику?? Очень ценные для получивших штрафы слова будут.

Но реальный источник, реальная движущая сила этого законопроекта - это именно враги, которые пытаются озлобить население, включая IT-специалистов, дестабилизировать российскую техническую инфраструктуру связи и коммуникаций и парализовать гражданское общество.

Никакой полезности в этом законопроекте нет, он не подлежит в текущем виде доработке или исправлению, его можно только в помойное ведро отправить, но этого, как мы уверены, сделано не будет.

Процитируем главу Лиги Безопасного Интернета Екатерину Мизулину:

Получается, что Лига безопасного интернета по новому закону не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах следующего характера:

сообщества на почве идеологии расового превосходства с контентом, который содержит видео убийств мигрантов, лиц различных национальностей (например, группы сторонников NS/WP*);

сообщества колумбайн* с призывами организовать теракты в школах, в том числе созданные с территории Украины;

сообщества сторонников Гитлера и нацизма;

сообщества АУЕ*;

сообщества, которые разжигают межрелигиозную и межнациональную рознь;

сообщества с пропагандой ЛГБТ*;

сообщества с призывами совершения преступлений в отношении участников СВО, а также содержащие видео с убийствами наших бойцов на фронте;

сообщества радикальных религиозных группировок, планирующих теракты на территории России;

сообщества, в которых вербуют для совершения диверсий на объектах инфраструктуры (например, диверсий на железной дороге).

Это примерно 30% нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности.

Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах колумбайн*, также рискует получить штраф.

*признаны экстремистской организацией/движением

Прекрасный же метод борьбы с противоправным контентом продвигают наши законодатели - запрещать его искать и обнаруживать.

Честные люди и патриоты России такого, конечно, сами придумать не могли, поэтому мы искренне считаем, что депутатов и сенаторов обманули какие-то враги России, втянули в реализацию мутных и вредных идей.

Нужно разобраться, кто двигал этот законопроект, в чём конкретно выгода этих людей, каковы их связи с заокеанскими кураторами.

Рассчитываем, что рано или поздно это будет сделано компетентными правоохранительными органами.