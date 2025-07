» 46% американских подростков находятся онлайн "почти постоянно"

По данным американского Исследовательского центра Пью, 46% американских подростков находятся в сети почти постоянно, в 2015 году их было вдвое меньше.

Девочки находятся постоянно в сети чаще, чем мальчики (47% vs. 44%), цветные чаще, чем белые (58% латиносов, 53% чернокожих, 37% белых), бедные чаще, чем богатые (51% vs. 43%), горожане чаще, чем сельские жители (55% vs. 39%). В возрасте 13-14 лет почти постоянно находятся в сети 38% американцев, в возрасте 15-17 лет - 51% американцев. 95% подростков заходят в сеть со смартфона (в 2015 году - 73%).