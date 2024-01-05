Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%

По данным американского Исследовательского центра Пью, число американских подростков, которые сидят в интернете "почти постоянно" , с 2014/15 года по настоящее время выросло с 24% до 46%. 96% американских подростков говорят, что они пользуются интернетом каждый день.

Стоит отметить, что среди чёрных подростков сидят в интернете "почти постоянно" 54%, среди белых -- 38%.

95% подростков выходят в интернет со смартфона (но у 90% есть также ноутбук или стационарный компьютер).