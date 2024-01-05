Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%
- 05.01.2024, 21:54,
- Новости
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По данным американского Исследовательского центра Пью, число американских подростков, которые сидят в интернете "почти постоянно"
, с 2014/15 года по настоящее время выросло с 24% до 46%. 96% американских подростков говорят, что они пользуются интернетом каждый день.
Стоит отметить, что среди чёрных подростков сидят в интернете "почти постоянно" 54%, среди белых -- 38%.
95% подростков выходят в интернет со смартфона (но у 90% есть также ноутбук или стационарный компьютер).
Самый популярный сайт
, которым пользуются подростки, это Ютуб (93%); популярен и ТикТок (63%). Причём если Ютубом подростки пользуются практически независимо от расы, то ТикТок гораздо популярнее у чёрных, чем у белых: 80% vs. 57%.