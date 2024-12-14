 

46% американских подростков находятся онлайн "почти постоянно"

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью, 46% американских подростков (от 13 до 17 лет) находятся онлайн "почти постоянно", в возрасте 15-17 лет это уже 51% от всех подростков.
В особенности это касается латиносов, из которых (в возрасте 13-17 лет) в интернете постоянно сидят 58%, и чернокожих (53%). Белые подростки почти постоянно находятся онлайн несколько реже: 37%. 
95% американских подростков имеют доступ к смартфону, 88% - к компьютеру, 83% - к игровой приставке.
73% подростков ежедневно посещают Ютуб, 57% - ТикТок. 19% американских девочек-подростков почти постоянно сидят в ТикТоке, 19% американских мальчиков-подростков почти постоянно сидят в Ютубе. 
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APN.ru