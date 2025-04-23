48% американских подростков считают, что социальные сети наносят вред

По данным американского Исследовательского центра Пью, 48% подростков (детей в возрасте 13-17 лет) считают, что социальные сети вредят душевному здоровью. Это заметный рост с 2022 года, когда так думали 32% подростков. Доля тех, кто считает, что социальные сети приносят им пользу, снизилась с 24% до 11%. 45% подростков согласились, что проводят в соцсетях слишком много времени (36% в 2022 году).

Тем не менее, характерно, что в основном подростки думают, что соцсети вредят другим подросткам, но не им лично (лишь 14% признали, что они вредят им лично).

35% подростков сказали, что очень озабочены влиянием соцсетей на ментальное здоровье, из числа родителей очень озабочены 55%.

Девочки и матери чаще очень обеспокоены влиянием соцсетей, чем мальчики и отцы.

С 67% до 52% уменьшилось число подростков, говорящих, что соцсети помогают им чувствовать поддержку.