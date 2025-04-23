 

48% американских подростков считают, что социальные сети наносят вред

По данным американского Исследовательского центра Пью, 48% подростков (детей в возрасте 13-17 лет) считают, что социальные сети вредят душевному здоровью. Это заметный рост с 2022 года, когда так думали 32% подростков. Доля тех, кто считает, что социальные сети приносят им пользу, снизилась с 24% до 11%. 45% подростков согласились, что проводят в соцсетях слишком много времени (36% в 2022 году). 
Тем не менее, характерно, что в основном подростки думают, что соцсети вредят другим подросткам, но не им лично (лишь 14% признали, что они вредят им лично).
35% подростков сказали, что очень озабочены влиянием соцсетей на ментальное здоровье, из числа родителей очень озабочены 55%. 
Девочки и матери чаще очень обеспокоены влиянием соцсетей, чем мальчики и отцы.
С 67% до 52% уменьшилось число подростков, говорящих, что соцсети помогают им чувствовать поддержку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 46% американских подростков находятся онлайн "почти постоянно"
» 85% американских подростков играют в видеоигры, 61% мальчиков играют в них каждый день
» Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%
» 81% взрослых американцев хотели бы контролировать присутствие своих детей в соцсетях
» Чернокожие подростки чаще выбирают онлайн-обучение, чем белые
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Три кита нового мироустройства: путь к стабильному многополярному миру

Правовое государство как инструмент подавления народов

Правовое государство как инструмент подавления народов

Битва демагогий

Битва демагогий

Об отрицании реальности

Об отрицании реальности

Тактические экономические процессы выгодные для США

Тактические экономические процессы выгодные для США

В тестовом режиме

В тестовом режиме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

48% американских подростков считают, что социальные сети наносят вред

  • 12:36
  • 252

В Рязанской области осудили мигранта, шантажировавшего девочек; в Подмосковье мигрант воровал иконы

  • 12:17
  • 297

Знаменитый тренер рассказал о похабном отношении к русскому языку в баскетболе

  • 12:05
  • 258

Российским банкам надоело, что клиенты не попадают под выплату процентов

  • 11:46
  • 290

В Киргизии "за вербовку наёмников" задержана сотрудница Русского дома

  • 11:41
  • 273

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и множество раненых в Белгородской области и ЛНР

  • 11:25
  • 357
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru