 

Чернокожие подростки чаще выбирают онлайн-обучение, чем белые

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 70% американских белых подростков предпочитают полностью очное обучение, среди чернокожих подростков это 51%.
Во время ковидорегуляций 35% американских подростков из бедных семей (доход домохозяйства менее 30 000 долларов в год) были вынуждены делать домашнюю работу в сотовом телефоне, 24% не имели доступа к компьютеру или интернету, 17% приходилось искать подключение к общедоступным Wi-Fi сетям. 
https://www.pewresearch.org/internet/2022/06/02/how-teens-navigate-school-during-covid-19/
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APN.ru