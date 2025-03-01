85% взрослых американцев и 90% подростков используют Ютуб
- 01.03.2025, 16:42,
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По данным
американского Исследовательского центра Пью на 2024 год, 85% взрослых американцев используют Ютуб. Эта доля превосходит число пользователей любой другой онлайн-платформы или социальной сети. Среди американцев в возрасте 18-49 лет Ютуб используют 93-94% опрошенных. Среди подростков 13-17 лет Ютуб используют 90%, причём 73% - ежедневно, а 15% - "почти постоянно". Среди американцев старше 65 лет пользователями Ютуба являются 65%.
32% американцев именно через Ютуб узнают новости (в 2020 году - 23%).