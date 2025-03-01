 

85% взрослых американцев и 90% подростков используют Ютуб

По данным американского Исследовательского центра Пью на 2024 год, 85% взрослых американцев используют Ютуб. Эта доля превосходит число пользователей любой другой онлайн-платформы или социальной сети. Среди американцев в возрасте 18-49 лет Ютуб используют 93-94% опрошенных. Среди подростков 13-17 лет Ютуб используют 90%, причём 73% - ежедневно, а 15% - "почти постоянно". Среди американцев старше 65 лет пользователями Ютуба являются 65%.
32% американцев именно через Ютуб узнают новости (в 2020 году - 23%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Большинство американцев не ждут добра от ИИ
» 46% американских подростков находятся онлайн "почти постоянно"
» Доля американских подростков, которые находятся онлайн "почти постоянно", достигла 46%
» 81% взрослых американцев хотели бы контролировать присутствие своих детей в соцсетях
» Как американцы используют Телеграм
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

85% взрослых американцев и 90% подростков используют Ютуб

  • 16:42
  • 188

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Брянской областях и ЛНР

  • 16:20
  • 209

Генерал Иван Попов снова отправлен в СИЗО

  • 19:38
  • 365

Наталья Касперская рассказала, как американские ИТ-корпорации уходили из РФ в 2022 году

  • 18:09
  • 370

Психолог рассказала, почему нужно отучать детей от смартфонов

  • 17:58
  • 336

607 мигрантов назначены к депортации из РФ с начала года; уроженец Азербайджана убил русскую жену и ушёл на СВО

  • 13:50
  • 419
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru