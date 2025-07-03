 

Дело Красилова - нетривиальный, но закономерный результат

Редакция АПН уже некоторое время освещала ход судебного процесса на Виктором Красиловым.
 
Мы оценивали действия следствия как заведомо некорректную и предвзятую попытку натянуть на одну из сторон глупого бытового конфликта достаточно неприятную уголовную квалификацию. В ситуации, когда следствию и суду изначально была доступна видеозапись этого конфликта, происходящее во время следствия выглядело совсем уж нехорошо. Да и сам ход суда первоначально был не совсем понятен - но крайне разумная позиция судьи Владислава Юрьевича Юскаева стала для нас ясной только после чтения судебного постановления, которое сумела получить редакция АПН.
 
Судья дал высказаться всем сторонам процесса - и "потерпевшему" и обвиняемому и гос. обвинению, и, по окончании своего рассмотрения сих высказываний, вернул уголовное дело обвинению для устранения препятствий его рассмотрению.
 
Проще говоря, судья, тщательно проанализировав все аспекты дела, счёл, что материалы обвинения составлены достаточно халтурно, с таким дефектом, что суд вообще не может принять их для вынесения решения по существу.
 
Теперь прокуратуре предстоит понять, как же её сотрудникам вообще удалось поддержать указанную халтуру следствия и что с этим можно сделать дальше. Возможно, кому-то в прокуратуре даже придёт в голову, что обставленные таким образом уголовные дела вообще нельзя доводить до суда? 
 
Редакция АПН следит за развитием событий вокруг этого  странного уголовного дела.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Дело Красилова. Жертвы и потерпевшие
» Начался суд на Виктором Красиловым
» Минюст Украины подал иск о запрете деятельности Коммунистической партии
» Мосгорсуд продлил арест политзаключённого Даниила Константинова до 29 мая
» Московский городской суд продлил меру пресечения Даниилу Константинову
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

Манифест пикирующего бомбардировщика

Манифест пикирующего бомбардировщика

Китайские стратагемы и США

Китайские стратагемы и США

Национал-большевизм. Перезагрузка

Национал-большевизм. Перезагрузка

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Станет ли Израиль триггером Третьей Мировой Войны?

Варвары в законе

Варвары в законе

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Дело Красилова - нетривиальный, но закономерный результат

Самые высокооплачиваемые юристы (как и экономисты) тоже заканчивают МГИМО

  • 10:50
  • 207

ВСУ атакуют российские регионы, погибшая и раненые в Липецкой и Брянской областях

  • 08:08
  • 265

Сын Ильхама Алиева задолжал РФ почти миллион налога, Азербайджан не доволен термином "этническая преступная группировка"

  • 22:13
  • 403

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области

  • 21:49
  • 303
ИИ как культ. Почему молчат священники?

ИИ как культ. Почему молчат священники?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram