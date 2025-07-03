Дело Красилова - нетривиальный, но закономерный результат

Редакция АПН уже некоторое время освещала ход судебного процесса на Виктором Красиловым.

Мы оценивали действия следствия как заведомо некорректную и предвзятую попытку натянуть на одну из сторон глупого бытового конфликта достаточно неприятную уголовную квалификацию. В ситуации, когда следствию и суду изначально была доступна видеозапись этого конфликта, происходящее во время следствия выглядело совсем уж нехорошо. Да и сам ход суда первоначально был не совсем понятен - но крайне разумная позиция судьи Владислава Юрьевича Юскаева стала для нас ясной только после чтения судебного постановления, которое сумела получить редакция АПН.

Судья дал высказаться всем сторонам процесса - и "потерпевшему" и обвиняемому и гос. обвинению, и, по окончании своего рассмотрения сих высказываний, вернул уголовное дело обвинению для устранения препятствий его рассмотрению.

Проще говоря, судья, тщательно проанализировав все аспекты дела, счёл, что материалы обвинения составлены достаточно халтурно, с таким дефектом, что суд вообще не может принять их для вынесения решения по существу.

Теперь прокуратуре предстоит понять, как же её сотрудникам вообще удалось поддержать указанную халтуру следствия и что с этим можно сделать дальше. Возможно, кому-то в прокуратуре даже придёт в голову, что обставленные таким образом уголовные дела вообще нельзя доводить до суда?

Редакция АПН следит за развитием событий вокруг этого странного уголовного дела.