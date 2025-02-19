Неудобный вопрос о российском искусственном интеллекте

На фоне множества интереснейших ожиданий, про то, как волшебные Искусственные Интеллекты, в том числе - российской разработки, будут регулировать нашу жизнь, внедряться в Госуслугах и прочих госпроектах, редакция АПН, обладающая долгой памятью*), решилась публично задать в пространство интересный, и, для многих, не особенно приятный вопрос.

Как мы припоминаем, в апреле 2020го года, в самый распыл ковидной истерики и на фоне массового перекрытия дорог и прочего режима самоизоляции, наши уважаемые депутаты и прочие государственные деятели нашли время для того, чтобы максимально скоростным методом принять

Данный закон, под знаменем искусственного интеллекта и во имя здоровья россиян фактически разрешил под вывеской "экспериментального правового режима" массовую передачу персональных данных медицинского характера россиян (причём не только москвичей, а всех россиян) частным компаниям - участникам этого самого режима. Эта передача должна была производиться без согласия граждан.



Экспериментальный правовой режим был введён в действие с 1 июля 2020 года и должен закончиться 30 июня 2025 года, то есть совсем скоро.

Возможно, благие цели медицины (например разработка новых эффективных методов лечения) и оправдывают всю эту кутерьму.

Но раз уж период действия закона кончается - мы бы очень хотели ознакомиться с результатами данной акции.

В виде, уж простите за настырность, публичного совместного отчёта Минцифры и Минздрава о том, какой объём и состав данных о каком числе граждан был собран, кому был передан и каковы результаты исследований, внедрены ли эти результаты в практику медицины.

Редакция АПН намерена настаивать на предоставлении правительственными структурами такого документа для всеобщего сведения граждан.

Надеемся, каждый из наших читателей понимает, почему.

*) Мы, кстати, уверенно утверждаем, что долгая память - лучше чем сифилис, а не хуже, что бы там не пели по данному вопросу разные люди.

