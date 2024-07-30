Фото и голоса москвичей будут обрабатывать без их согласия для улучшения внедрения искусственного интеллекта

Согласно поправкам в законопроекту об обезличивании персональных данных, изображения лиц москвичей, полученные с помощью фотовидеоустройств, и запись их голоса, полученная с помощью звукозаписывающих устройств, могут быть переданы "в обезличенном виде" для последующей обработки без согласия субъекта персональных данных. Соответствующие поправки предложены к внесению в закон о проведении в Москве эксперимента по установлению правового режима, связанного с внедрением технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что это поможет "повышению эффективности государственного и муниципального управления".

Согласие субъекта персональных данных в этом случае не потребуется, хотя планируется, что за 30 дней до передачи таких данных региональные операторы обязаны уведомить об этом субъект персональных данных, который сможет возразить.

Пользоваться региональной информсистемой смогут госорганы Москвы, подведомственные им организации и органы местного самоуправления, операторы обработки персональных данных, а также граждане РФ и российские юридические лица. В доступе к такой системе будет, несомненно, отказано иностранным гражданам и юрлицам, лицам без гражданства, а также причастным к экстремистской деятельности или терроризму.

