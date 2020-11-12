 

О фильме Кончаловского "Дорогие товарищи"

 
В ожидании неминуемого закрытия кинотеатров совершили с друзьями культпоход: поскольку в нашем городе фильм А. Кончаловского "Дорогие товарищи" почему-то в прокат не вышел, нам пришлось поехать в другой город Московской области. Сразу почувствовали себя американцами: как известно, в Штатах народ запросто летает самолётами на культурные ивенты в соседние города так же, как в российской столичной агломерации пользуются электричками.

Сам фильм превзошёл все наши ожидания: статусный режиссер, советский наследственный элитарий, по всем признакам давно утративший связь с русской реальностью, снял довольно удачную чёрно-белую доку-стилизацию в духе лучших образцов европейского кино 20 века!

Как быстро выяснилось в процессе обсуждения кинопродукта за рюмкой чая в "лучшем заведении" того города, где мы оказались, мало что в фильме раздражало: то ли сам кинодеятель 1937 года рождения ещё многое помнит из советского опыта, то ли отлично сработали консультанты. В любом случае, общая эстетика и материальная культура в картине не вызывали особого возмущения.

Абсолютно удачным ходом можно считать и главное драматургическое решение А. Кончаловского, выступившего и сценаристом фильма: показать одно из самых известных массовых преступлений советских людоедов глазами функционера коммунистического режима - главная героиня служит завотделом Новочеркасского горкома партии!
В целом для кино характерны подобные инверсии советского и антисоветского - практически все персонажи могут быть восприняты и как советские зомби, и как упоротые антисоветчики.
 
Шикарным художественным решением была идея ввести в фильм фигуру отца главной героини - донского казака, героя Первой мировой и георгиевского кавалера - именно он свидетельствует о Русской катастрофе 20 века и предъявляет счёт за преступления Красного молоха...
К более или менее заметным неудачам фильма можно отнести ряд диалогов, невозможных в дискурсивном пространстве начала 1960-х. Крайне надуманной выглядит и линия неофициальных отношений партийной функционерки и капитана местного КГБ...
 
Отдельного обсуждения заслуживает попытка Кончаловского сместить ответственность за Новочеркасскую бойню с военных на кровавую гебню: в картине огонь на поражение открывают некие снайперы из "9-ки". Я был в бывшей столице Всевеликого войска Донского в 2010 году и пытался на основании высказываний самих жителей и историков Новочеркасска зафиксировать местный нарратив о расстреле 1962 года. Если мне не изменяет память, тогда вину за пролитую кровь все наши респонденты и коллеги прямо возлагали именно на командующего Северо-Кавказским военным округом Иссу Плиева, а не на неких мифических снайперов из 9-го управления КГБ...

Ещё один момент показался нам неуместным -- генеральным продюсером фильма в титрах указан Алишер Усманов: довольно неожиданно видеть чуть ли не главного профитера постсоветского людоедства среди обличителей советского террора против русских!
И ещё: тот заброшенный подмосковный городок, где мы смотрели кино про массовое убийство советскими русских, визуально не сильно отличался от Новочеркасска на экране.
 
Перепубликация из Фейсбука автора.
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