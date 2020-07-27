Без родины и флага: как выходцы из Башкирии устроили зарубежную Дольче Виту за российский счет





Хорошо известно, что Россия богата разнообразными ресурсами. Вот предприимчивые бизнесмены и занимаются разработкой этих ресурсов, а прибыль с крупных предприятий утекает за границу. Ведь для своего проживания они выбирают страны Европы, США или Канаду. Именно поэтому ежедневно миллиарды долларов перебрасываются на счета в зарубежные банки или оседают в оффшорных зонах. На эти средства российские бизнесмены приобретают шикарные особняки, роскошные виллы, автомобили и яхты. Их дети получают образование за баснословную плату в элитных университетах мира.





Поместья во Франции





Именно таким образом и решили поступить выходцы из Башкирии – Сергей Черников, Альберт Харисов и Виктор Исламов. С башкирских степей они перебрались на юго-восток Франции. Тихое и спокойное местечко. Поместья расположились по обоим берегам реки Аржанс, которая впадет в Средиземное море. Водная граница составляет 5 км, а рядом цветущие луга, прекрасные леса, где множество разной дичи: куропатки, лисы, кабаны, на которых любой охотник рад поохотиться. Вот в таком райском уголке и расположились два больших поместья Шато Ля Мартинет и Приорэ Сент Мари Вьей. Первое насчитывает около 300 га, а второе - 100га. В 2011 году эти поместья поменяли своих хозяев и ими теперь владеют В.Исламов, А.Харисов и С. Черников. Именно таким образом и решили поступить выходцы из Башкирии – Сергей Черников, Альберт Харисов и Виктор Исламов. С башкирских степей они перебрались на юго-восток Франции. Тихое и спокойное местечко. Поместья расположились по обоим берегам реки Аржанс, которая впадет в Средиземное море. Водная граница составляет 5 км, а рядом цветущие луга, прекрасные леса, где множество разной дичи: куропатки, лисы, кабаны, на которых любой охотник рад поохотиться. Вот в таком райском уголке и расположились два больших поместья Шато Ля Мартинет и Приорэ Сент Мари Вьей. Первое насчитывает около 300 га, а второе - 100га. В 2011 году эти поместья поменяли своих хозяев и ими теперь владеют В.Исламов, А.Харисов и С. Черников.





Примечателен и тот факт, что практически с момента покупки поместий их восстанавливают, причем по полной программе. Не надо задаваться вопросом, откуда берутся средства на масштабные строительные работы. Конечно, из России! Инвестиции поступают из крупной компании «Башкирская химия», в которую вошли АО «Березниковский содовый завод» и АО «Башкирская содовая компания». Кстати, именно эта группа компаний является самым крупным производителем кальцинированной соды в России. Ее доля на рынке составляет более 75%. Примечателен и тот факт, что практически с момента покупки поместий их восстанавливают, причем по полной программе. Не надо задаваться вопросом, откуда берутся средства на масштабные строительные работы. Конечно, из России! Инвестиции поступают из крупной компании «Башкирская химия», в которую вошли АО «Березниковский содовый завод» и АО «Башкирская содовая компания». Кстати, именно эта группа компаний является самым крупным производителем кальцинированной соды в России. Ее доля на рынке составляет более 75%.





Детально спланированная операция «Захват»





Создавать вертикальный интегрированный холдинг эти три бизнесмена начали еще в 2003-2004годах, поставив перед собой непростую задачу – получить контроль над АО «Каустик». Ведь именно он занимался производством соды и ПВХ. Стали скупать акции «Каустика», что получило широкую огласку, и разразился скандал. Тогда «Коммерсантъ» сообщал, что компании «Совлинк» и «ПетроТэк-холдинг» (владелец Сергей Черников), которые начали скупать ценные бумаги, перешли дорогу Уралу Рахимову, что приходится сыном президента Башкирии Муртазы Рахимова. Сын президента в то время возглавлял совет директоров Башкирской топливной компании и начал работу по стягиванию в единое целое нефтяного хозяйства республики. Был привлечен административный ресурс, и скандальную ситуацию удалось замять. В январе 2004 года работа продолжилась и контрольный пакет акций -82% все-таки сумели приобрести «Совлинк» и «Петротэк-холдинг» благодаря изощренной стратегии. Они скупали акции у мелких акционеров.





А затем приступили к АО «Сода»





Теперь начали «работу» с АО «Сода». Тогда блокирующий пакет акций, а это 34,8%, находился в руках руководства предприятия, которое возглавлял Вячеслав Титов. В декабре 2004 года состоялась решающая встреча в Москве, в здании представительства республики. Надо сказать, что на тот момент вице-премьером Башкирии был не кто иной, как Альберт Харисов. В.Титова долго уговаривали, а когда это не дало результата, то оказали на него давление. После этого он под принуждением переоформил акции АО «Сода» и передал их АО «Каустик». Эти переговоры на высшем уровне для Вячеслава Титова оказались трагическими, он сильно переживал и вскоре в возрасте 61 года скончался. А Альберт Харисов практически в то же самое время становится партнером группы, которая получает название «Башкирская химия».





Но на этом операция не закончилась. Ведь контрольный пакет акций на содовом заводе, а именно 62%, на тот момент являлся собственностью региона. Приходилось довольствоваться той прибылью, которая имелась от продажи соды через торговый дом, что контролировался партнерами. Тесные связи с властями дали возможность получения эксклюзивного права на продажу всей вырабатываемой продукции на первых порах через АО «Каустик», а потом и АО «Сода» через посредника АО «Единая торговая компания» (ЕТК), которая была создана в 2003 году.





Именно перепродажа продукции с участием ЕТК дала возможность контролировать ценовую политику и получать прибыль от продажи, но при этом не являясь контролирующим акционером производителей АО «Каустик» и АО «Сода». Благодаря такой «операции» значительные объемы прибыли, которую получали от продажи кальцинированной соды, оседали на счетах ЕТК.





В 2007 году пакет акций, который принадлежал региону, передают в доверительное управление АО «Башкирская химия». Получилось, что данная группа бизнесменов теперь уже официально получила право контролировать 97% акций предприятия, которое производило соду. В результате только за один год (с 2004 по 2005) цена на кальцинированную соду поднялась на 25%. Естественно, что благодаря проведенным операциям и монополизации рынка значительно вырос и объем дивидендов, которые распределялись между акционерами объединенной БСК, если сравнивать с тем, что получали ранее, а именно в АО «Сода». Объем дивидендов увеличился практически в 3 раза. Теперь за год (в 2016 и в 2017 гг.) здесь имели более 11 млрд. рублей.





Не хочу быть российским магнатом, а хочу в Канаду!





Одним из главных владельцев башкирской группы является Сергей Черников. Он уроженец Стерлитамака. Начал он свою трудовую деятельность в студиях звукозаписи и в видеосалонах. А потом его заинтересовал мусорный бизнес.

В конце 1990-х уже окрепший бизнесмен перебирается в Москву и кардинально меняет сферу деятельности: он теперь чиновник. Московскую карьеру начинает в министерстве природных ресурсов, и даже какое-то время находится на посту первого вице-губернатора в Ненецком автономном округе. И опять интересное совпадение или не совпадение, а заранее продуманная операция? Альберт Харисов в этом округе в то время вел контроль над выдачей лицензий, которые давали право разрабатывать месторождения нефти и проводить ее добычу.

И в скором времени, буквально в 2001 году, Черников создает группу компаний «ПетроТэк». Потом он приобретает канадскую нефтяную компанию CanBaikal и с семьей перебирается в Канаду. Через некоторое время он получает гражданство этой страны.





И Россию по боку…





Во время оформления канадского гражданства Черников умудрился оказаться в центре скандала, который был связан с Еленой Котовой. Она в 2011-20013 годах была директором от РФ в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Тогда Черников утверждал, что Котова потребовала у него откат в размере 1,4 млн.долларов взамен на услугу: дать его фирме кредит в 95 млн. долларов. Котова в свою очередь заявляла, что ее просто-напросто подставили. В СМИ тогда писали, что это дело выглядит довольно странно. В центре расследования фигурировала непонятно откуда взявшаяся аудиозапись. Ее сделали спецслужбы, которые относились то ли к России, то ли к Великобритании. Ясности тут не удалось найти.

Но сам факт, что Котова была завязана в истории с Черниковым, негативно сказался на позиции нашей страны в ЕБРР. И при этом доля РФ в кредитном портфеле ЕБРР значительно сократилась с 30-33% до 12%. И правление европейского банка наметило для себя кроме этого и дальнейшее сокращение российского участия.

Совпадение это или нет, сказать трудно. Однако после этой скандальной истории с Котовой Черников ничуть не пострадал, он получил гражданство Канады, а кроме того у него в запасе имеется еще и швейцарская прописка в г. Колоньи, что располагается на берегу Женевского озера.





Вожделенная Швейцария





Решил перебраться в Швейцарию и Виктор Исламов. Он тоже является бенефициаром в БСК. У него в собственности находится дом в Женеве Avenue de l’Amandolier, 32.

«Ведомости» сообщали, что дружили Черников и Исламов еще с армии, однако общим бизнесом занялись гораздо позднее, в середине 1990-х. Альберт Черников рассказывал, что обратился к Виктору за помощью: надо было провернуть одну сделку. Друг помог, а взамен ничего не потребовал. Вот тогда Черников и предложил Виктору за оказанную услугу его «долю» в размере 1,2 млн.долларов. Для Виктора это оказалось полной неожиданностью. Вот тогда-то Черников и решил для себя, что надо начать общее дело.





Чем прославился Исламов?





На всю Башкирию Исламов стал знаменит после конфликта, который возник между городской администрацией Уфы и одной из структур застройщика ОАО «КПД», в котором Исламов являлся бенефициаром. Иск, который предъявили «Управлению комплексной застройки №3 ОАО «КПД» составил 134 млн.руб. Но тут на выручку подоспел вице-спикер парламента в Башкирии Вадим Старов, который был «коллегой» Исламова. Именно Старов подключил все свои связи, у которого были «свои « судьи в Верховном суде Башкирии. Им также помогал юрист и депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов. Всеми этими «друзьями» и была блестяще проведена «спецоперация», в результате которой величина иска уменьшилась в 13 раз и составила 10 млн.долларов!





Вероятнее всего, что за такое дело Исламов не стал скупиться и посеребрил ручку «слуге народа», у которого у мамы был огород площадью в 220 га. Располагался этот участок в довольно перспективном районе, что на юго-западе от Уфы. Туда-то тоже ресурсы надо вложить, и немалые!

А его милые сердечные друзья в то время занимались благоустройством своих владений во Франции, им российские земли уже не интересны. Зачем вкладывать средства в Россию, когда есть такие страны, как Франция и Швейцария!





Содовые короли Башкирии: Исламов, Харисов и Черников сделали себе капиталы, и надо заметить, немалые, на природных ресурсах России, а потом распростились с родиной без особого сожаления. Но все же, хочется надеяться, что похождениями этой тройцы серьезно займутся правоохранительные органы. Понятно, что достать теперь уже виноделов из далекой Франции будет не так-то просто, а вот юриста-дельца Старова, который сидит в депутатском кресле и прокручивает мутные схемы взять можно. Нужно только желание!







