Павел Дуров: ФСБ планомерно усиливает контроль над населением

Владелец популярного мессенджера Telegram
Павел Дуров считает, что российские спецслужбы хотят получить доступ к переписке пользователей программы для того, чтобы затем усилить контроль над населением. По мнению бизнесмена, это может угрожать национальной безопасности.
Напомним, что недавно телеканал «Россия» показал сюжет о том, что террористы, якобы, пользовались программой Telegram при подготовке теракта в Санкт-Петербурге. Павел Дуров сомневается в этой версии произошедшего.
«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением. К сожалению, средства коммуникации вроде Telegram или WhatsApp не могут стать небезопасными только для потенциальных террористов. Шифрование этих сервисов либо одинаково защищает всех пользователей, либо всех их ставит под удар», — пишет он.
Бизнесмен предупредил, что в случае ослабления шифрования или передачи кодов дешифровки ФСБ, это поставит под удар национальную безопасность страны, так как иностранная разведка и спецслужбы также получат доступ к переписке российских пользователей.
АПН следит за развитием событий.