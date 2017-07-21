Программы для обхода блокировок в интернете объявлены вне закона
- 21.07.2017, 14:12,
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Госдума окончательно приняла закон, который запрещает любые средства для обхода блокировок в интернете. Инициаторами запрета выступили депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».
«Запрещается предоставлять возможность использования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим федеральным законом», — говорится в принятом законе.
Поясним читателям, что речь идет о запрете любых средств для обхода блокировок — анонимайзерах и VPN. Бороться с анонимностью, согласно закону, будут Роскомнадзор, ФСБ и МВД.
АПН следит за развитием событий.