Программы для обхода блокировок в интернете объявлены вне закона

Госдума окончательно приняла закон, который запрещает любые средства для обхода блокировок в интернете. Инициаторами запрета выступили депутаты от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России».





«Запрещается предоставлять возможность использования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим федеральным законом», — говорится в принятом законе.





Поясним читателям, что речь идет о запрете любых средств для обхода блокировок — анонимайзерах и VPN. Бороться с анонимностью, согласно закону, будут Роскомнадзор, ФСБ и МВД.





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