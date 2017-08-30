 

Минобрнауки не считает, что для получения учёной степени необходима диссертация

МОСКВА. По сообщению директора департамента науки и технологий министерства образования и науки РФ Сергея Матвеева, ученые степени в России могут начать присваивать без защиты диссертации, а по совокупности публикаций в научных журналах или полученных патентов.
 
 

Эта идея будет реализована после принятия законопроекта «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации».

 

 

«Активный и результативный исследователь, который действительно работает, получает научные результаты, публикует их или получает патенты, формирует научный коллектив — таких людей просто необходимо „разгрузить" от лишних формальностей, упростить процедуру публичного признания их квалификации. Поэтому предложено достаточно простое решение — по совокупности работ», — сказал Матвеев.

 
Редакция АПН выражает искреннюю уверенность, что господин Матвеев вводит общественность в заблуждение. По нашему мнению, реальной причиной введения сомнительной инновации является то, что Минобрнауки не смогло и не захотело справляться с волной диссертационного плагиата, а спрос со стороны всякого рода хороших людей на учёные звания не ослабевает.
 
Эпопея с диссертацией министра культуры Мединского, опять же, показал плохой пример того, как Минобрнауки справляется с такого сорта проблемами. Вот, от греха подальше, чтобы овцы не протестовали во время пищевого процесса, волков решили перевести на кормление заранее подготовленными котлетами из баранины.
 
Если нет диссертации - то нет и пищи для злопыхателей из Диссернета и прочих друзей господина Пархоменко. Только и всего.
 
P.S. Мы проиллюстрировали редакционную колонку фотографией Владимира Ростиславовича не потому, что считаем его лично виноватым в предстоящем опозоривании статусов российского доктора и кандидата наук, которое готовит профильное ведомство. Просто выражение лица у него красивое, вдохновлённое.
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