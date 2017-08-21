Единоросы Оренбурга против центрального руководства партии

Интереснейшие повороты путинской предвыборной кампании высвечиваются, в настоящее время в регионах. Противоречия между рядовыми партийцами и федеральным руководством нарастают. И, иногда, прорываются наружу.

Вот, например, скандал вокруг кандидата в депутаты городского совета Оренбурга от Единой России Артёма Сафиуллина показал эти противоречия, вылившиеся уже в открытый конфликт на публике.

О чём идёт речь?

Член Единой России с 2015 года в августе 2016го выступил с открытой агитацией за отставку руководителя Единой России Дмитрия Анатольевича Медведева с занимаемого им поста Председателя Правительства. Предвосхитил, так сказать, в борьбу Навального с руководством Единой России, не выходя из партии.

И это было не случайным эксцессом, а осознанной позицией.







Приходит 2017-й год, происходит скандал с известным фильмом, но господин Сафиуллин, как ни в чём не бывало идёт на выборы от партии Единая Россия. После того, как разительное противоречие между партийной принадлежностью и фактической позицией единороса было озвучено прессой публично , максимальной уступкой правилам приличия, на которую пошёл бескомпромиссный Сафиуллин, оказалось удаление соответствующих сообщений из его Facebook. Но, кажется, даже подпись на change.org не была отозвана.

Ни Сафиуллин, ни местное партийное руководство не видят в происходящем большой проблемы.

Сам партийный кандидат, выступив в эфире «Эхо Москвы в Оренбурге» заявил, что подписывал обращение "как бизнесмен, выступающий за смену курса российского правительства". Изменения своей позиции, однако, он не заявлял.

По утверждению самого Сафиуллина, на момент подписания петиции он не являлся членом партии. Утверждение это, по сведениям АПН, несколько неправдиво, хотя, конечно, влезть в партийный архив и выяснить вопрос со стопроцентной уверенностью у нас возможности нет.

Как бы то ни было, встаёт вопрос о том, что движет руководством местного партийного отделения Единой России, демонстративно продвигающего по своему партийному списку явного фрондёра. При том, что другие желающие выдвинуться от партии в горсовет были, и их было много. Действительно ли секретарь Регионального отделения Партии Олег Дмитриевич Димов и его коллеги из местного руководства ЕР поддерживает высказанную год назад позицию Сафиуллина?

Редакции АПН представляется что - да. И что подобный демарш единоросов одного из субъектов федерации - вполне демонстративен и выражает позицию местного партийного начальства настолько, насколько она вообще может быть выражена в рамках партийной дисциплины.

Неожиданная солидаризация местного партийного истеблишмента с Навальным не случайна. Она демонстрирует нарастающее недовольство региональных элит действиями федерального центра. И вопрос тут, конечно же, не только в Медведеве, но и, в целом, в общей политической, а главное - экономической обстановке, развитие которой региональным партийным вождям, по меньшей мере непонятно.

Мы полагаем, что выдвижение Артёма Сафиуллина - это серьёзный звоночек с мест, хороший индикатор близящегося резкого усиления внутрипартийной борьбы в Единой России.