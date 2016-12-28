 

В России могут ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство культуры РФ активно продвигает идею по вводу в нашей стране специальных штрафов за скачивание пиратского контента. Об этом сообщает RNS со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского. 

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Госдумы Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе», — заявил министр. По словам чиновника, это пока лишь одна из инициатив министерства по ужесточению антипиратского законодательства.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — заявил Мединский.

Напомним читателям, что новая версия антипиратского закона, вступившая в силу в мае 2016 года, позволяет навсегда блокировать интернет-сайты, которые суд дважды признал нарушителями прав на интеллектуальную собственность. 

Надо отметить, что Минкульт уже неоднократно пытался «продавить» поправки, предполагающие досудебную блокировку сайтов, распространяющих пиратский контент, однако Минкомсвязь и интернет-сообщество не поддержали данную инициативу.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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