В российских школах появятся "антиковидные установки"

"Мы в правительстве не так давно приняли решение в пилотные регионы - их десять - поставить так называемые утренние фильтры. Это когда в школе при входе будет стоять определённая установка, которая сканирует лицо ученика и в маске, и без маски - в зависимости от правил школы, обрабатывает руки, измеряет температуру".