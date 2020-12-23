 

В российских школах появятся "антиковидные установки"

 
Российские власти в рамках пилотного проекта в конце 2020 - начале 2021 года установят в школах десяти регионов страны специальные установки, измеряющие температуру у детей и обрабатывающие руки антисептиком, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы в правительстве не так давно приняли решение в пилотные регионы - их десять - поставить так называемые утренние фильтры. Это когда в школе при входе будет стоять определённая установка, которая сканирует лицо ученика и в маске, и без маски - в зависимости от правил школы, обрабатывает руки, измеряет температуру".
По словам Мантурова, в дальнейшем функции этих установок могут быть дополнены. 
 
В то же время в мэрии Москвы признали, что нет ни одной ограничительной меры в борьбе в ковидом, полезность которой была бы бесспорной. 
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