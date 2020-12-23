В российских школах появятся "антиковидные установки"
- 23.12.2020, 22:19,
- Новости
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Российские власти в рамках пилотного проекта в конце 2020 - начале 2021 года установят в школах десяти регионов страны специальные установки, измеряющие температуру у детей и обрабатывающие руки антисептиком, сообщил
глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы в правительстве не так давно приняли решение в пилотные регионы - их десять - поставить так называемые утренние фильтры. Это когда в школе при входе будет стоять определённая установка, которая сканирует лицо ученика и в маске, и без маски - в зависимости от правил школы, обрабатывает руки, измеряет температуру".
По словам Мантурова, в дальнейшем функции этих установок могут быть дополнены.
В то же время в мэрии Москвы признали
, что нет ни одной ограничительной меры в борьбе в ковидом, полезность которой была бы бесспорной.