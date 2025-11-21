Игрушки с искусственным интеллектом начали болтать на похабные темы и были сняты с продаж

оснащённая голосовым ассистентом линейка игрушек, включая плюшевого медвежонка Kumma, способна поддерживать беседы на темы, касающиеся половых отношений, а также давать советы по поджиганию спичек или получению доступа к режущим предметам. Так

, плюшевый медведь Kumma довольно быстро перешёл на описание пикантных подробностей сексуального характера, и даже начал предлагать свои сценарии для соответствующих действий и ролевых игр. Исследователей удивило, настолько далеко могут зайти такие беседы с участием технологического решения, ориентированного на детскую аудиторию.

Компания FoloToy после публикации этого отчёта была вынуждена приостановить продажу своих ИИ-игрушек, а OpenAI заявила о приостановке сотрудничества с разработчиками сопутствующего программного обеспечения.