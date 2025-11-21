Игрушки с искусственным интеллектом начали болтать на похабные темы и были сняты с продаж

Сингапурская фирма Folo Toy выпустила игрушки с искусственным интеллектом, которые должен были стать "ИИ-друзьями" ребёнка. Вскоре выяснилось
, что вся оснащённая голосовым ассистентом линейка игрушек, включая плюшевого медвежонка Kumma, способна поддерживать беседы на темы, касающиеся половых отношений, а также давать советы по поджиганию спичек или получению доступа к режущим предметам. Так, плюшевый медведь Kumma довольно быстро перешёл на описание пикантных подробностей сексуального характера, и даже начал предлагать свои сценарии для соответствующих действий и ролевых игр. Исследователей удивило, настолько далеко могут зайти такие беседы с участием технологического решения, ориентированного на детскую аудиторию. Компания FoloToy после публикации этого отчёта была вынуждена приостановить продажу своих ИИ-игрушек, а OpenAI заявила о приостановке сотрудничества с разработчиками сопутствующего программного обеспечения.
В Британии, в престижном районе на западе Лондона искусственному интеллекту поручили создать большой рождественский мурал (настенную графику), и он нарисовал людей, которые вроде бы веселятся на зимнем гулянии, но если присмотреться - у них перекошенные, изуродованные, нечеловеческие лица
, также присутствуют составленные из разных частей собаки. Тем не менее эта огромная "картина" была нанесена на стену на берегу Темзы, где располагаются несколько ресторанов.
Центробанк РФ выпустил предупреждение
: "Применение сложных моделей ИИ приводит к
дополнительным рискам для финорганизаций, обусловленных рядом специфичных для
ИИ факторов, в том числе зависимостью от качества данных, низкой объяснимостью,
подверженностью информационным угрозам ("отравление" данных,
адверсальные атаки), "галлюцинациям" (вымышленные, недействительные
ответы) и аутсорсингом моделей".