 

Игрушки с искусственным интеллектом начали болтать на похабные темы и были сняты с продаж

Сингапурская фирма Folo Toy выпустила игрушки с искусственным интеллектом, которые должен были стать "ИИ-друзьями" ребёнка. Вскоре выяснилось, что вся оснащённая голосовым ассистентом линейка игрушек, включая плюшевого медвежонка Kumma, способна поддерживать беседы на темы, касающиеся половых отношений, а также давать советы по поджиганию спичек или получению доступа к режущим предметам. Так, плюшевый медведь Kumma довольно быстро перешёл на описание пикантных подробностей сексуального характера, и даже начал предлагать свои сценарии для соответствующих действий и ролевых игр. Исследователей удивило, настолько далеко могут зайти такие беседы с участием технологического решения, ориентированного на детскую аудиторию. Компания FoloToy после публикации этого отчёта была вынуждена приостановить продажу своих ИИ-игрушек, а OpenAI заявила о приостановке сотрудничества с разработчиками сопутствующего программного обеспечения. 
 
В Британии, в престижном районе на западе Лондона искусственному интеллекту поручили создать большой рождественский мурал (настенную графику), и он нарисовал людей, которые вроде бы веселятся на зимнем гулянии, но если присмотреться - у них перекошенные, изуродованные, нечеловеческие лица, также присутствуют составленные из разных частей собаки. Тем не менее эта огромная "картина" была нанесена на стену на берегу Темзы, где располагаются несколько ресторанов. 
 
Центробанк РФ выпустил предупреждение: "Применение сложных моделей ИИ приводит к дополнительным рискам для финорганизаций, обусловленных рядом специфичных для ИИ факторов, в том числе зависимостью от качества данных, низкой объяснимостью, подверженностью информационным угрозам ("отравление" данных, адверсальные атаки), "галлюцинациям" (вымышленные, недействительные ответы) и аутсорсингом моделей". 
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

