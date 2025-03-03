За год уровень жульничества в вузах с применением ИИ вырос на 700%

В 2023/24 учебном году жульничество с использованием искусственного интеллекта в университетах Шотландии выросло на 700% по сравнению с 2022/23 учебным годом, и это, предположительно
, лишь "вершина айсберга".
На "Амазоне" появилось множество книжек
, написанных искусственным интеллектом, под видом человеческого авторства. Если начать искать информацию о таких авторах, можно наткнуться на профили в соцсетях, но и они сгенерированы искусственным интеллектом.
Ранее Гарик Мартиросян заявил
, что с нетерпением ожидает, когда искусственный интеллект разовьётся настолько, что будет "помогать писать сценарии и шутки".