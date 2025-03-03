 

За год уровень жульничества в вузах с применением ИИ вырос на 700%

В 2023/24 учебном году жульничество с использованием искусственного интеллекта в университетах Шотландии выросло на 700% по сравнению с 2022/23 учебным годом, и это, предположительно, лишь "вершина айсберга".
 
На "Амазоне" появилось множество книжек, написанных искусственным интеллектом, под видом человеческого авторства. Если начать искать информацию о таких авторах, можно наткнуться на профили в соцсетях, но и они сгенерированы искусственным интеллектом. 
 
Ранее Гарик Мартиросян заявил, что с нетерпением ожидает, когда искусственный интеллект разовьётся настолько, что будет "помогать писать сценарии и шутки".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Канадская учительница рассказала, как выявляет сочинения, написанные искусственным интеллектом
» К 2026 г. "искусственный интеллект" может создавать до 90% интернет-контента; Матвиенко ожидает, что ИИ будет готовить законы
» "Искусственный интеллект" приведёт к массовым увольнениям и сделает корпорации ещё богаче
» "Искусственный интеллект" начал писать проповеди
» Эксперты Оксфордского университета рассказали об опасности искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Дональд Трамп и Третья мировая война

Дональд Трамп и Третья мировая война

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За год уровень жульничества в вузах с применением ИИ вырос на 700%

  • 17:44
  • 39

Самозапрет на кредиты менее чем за три дня установили 1,7 млн россиян

  • 15:04
  • 176

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в ДНР, ЛНР и Херсонской области

  • 14:40
  • 190
Между Богом и Освенцимом

Между Богом и Освенцимом

Специалисты показали, как электронные устройства следят за пользователями и усугубляют расстройства пищевого поведения

  • 12:05
  • 214

Состояние богатейших россиян выросло на $7,8 млрд с начала года

  • 11:43
  • 224
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru