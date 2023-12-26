Профессор информатики Оксфордского университета объяснил, почему нельзя откровенничать с "искусственным интеллектом"

Профессор информатики Оксфордского университета Майкл Вулдридж рассказал , почему пользователям не следует раскрывать в общении с "искусственным интеллектом" личную информацию и даже выражать политические взгляды, это "крайне неразумно".

Профессор объяснил, что ИИ "лишён сочувствия, лишён эмпатии"; всё, что вы ему скажете, он использует для того, чтобы под вас подстроиться и говорить вам то, что вы хотите услышать; всё, что вы забиваете в чат-бот, будет использовано для обучения следующих версий чат-ботов, вернуть же ваши данные будет практически невозможно.



