 

Профессор информатики Оксфордского университета объяснил, почему нельзя откровенничать с "искусственным интеллектом"

Профессор информатики Оксфордского университета Майкл Вулдридж рассказал, почему пользователям не следует раскрывать в общении с "искусственным интеллектом" личную информацию и даже выражать политические взгляды, это "крайне неразумно".
Профессор объяснил, что ИИ "лишён сочувствия, лишён эмпатии"; всё, что вы ему скажете, он использует для того, чтобы под вас подстроиться и говорить вам то, что вы хотите услышать; всё, что вы забиваете в чат-бот, будет использовано для обучения следующих версий чат-ботов, вернуть же ваши данные будет практически невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Университете Осаки создали технологию чтения мысленных образов
» "Искусственный интеллект" начал писать проповеди
» Эксперты Оксфордского университета рассказали об опасности искусственного интеллекта
» Американского профессора уволили за показ средневековых изображений Мухаммеда
» Учёные из Оксфордского университета обвиняют Фейсбук в цензуре
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Об увольнении Анатолия Черняева из ИФ РАН

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Ой, Вань, смотри какие клоуны…

Дугин и Гегель

Дугин и Гегель

Да, надо верить в великий русский народ!

Да, надо верить в великий русский народ!

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

И мы даже все поймём, о чём это

Профессор информатики Оксфордского университета объяснил, почему нельзя откровенничать с "искусственным интеллектом"

  • 19:13
  • 146

Украинский минкульт посетовал на непопулярность украинской литературы

  • 18:34
  • 166

В Москве Квачкова вновь штрафуют "за дискредитацию ВС РФ", в Казахстане реабилитируют "жертв политических репрессий 20-50-х годов"

  • 18:04
  • 178

В Татарии мигранты убили и расчленили мать бойца СВО; СК зафиксировал рост тяжких преступлений, совершаемых иностранцами в РФ

  • 14:46
  • 304

Украинцы атакуют российские регионы, убитые в Херсонской области, проблема беженцев из Харьковской области

  • 14:11
  • 258
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru