Научный сотрудник ИРИ РАН разбирает учебник истории Узбекистана за 5-й класс
- 07.09.2024, 17:48,
- Новости
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Александр Дюков - член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН - начинает разбирать учебники истории постсоветских государств с узбекского учебника истории за 5-й класс (издан Министерством народного образования Республики Узбекистан). Из этого учебника узбекские дети узнают
, что ещё Пётр I задумал захватить богатства Узбекистана и завещал это потомкам, что "захватив наш край, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатства края, попирать наше национальное достоинство и обычаи", затем советская Россия ещё усилила колониальный гнёт, убивала национальную интеллигенцию и государственных деятелей, а узбекский народ вёл национально-освободительную борьбу против Российской империи, а потом и советской России.
Далее Дюков намерен присмотреться к тому, как преподносится в Узбекистане история Великой Отечественной войны.
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