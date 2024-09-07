Научный сотрудник ИРИ РАН разбирает учебник истории Узбекистана за 5-й класс

ахватив наш край, Российская империя установила колониальные порядки, стала грабить богатства края, попирать наше национальное достоинство и обычаи", затем советская Россия ещё усилила колониальный гнёт, убивала национальную интеллигенцию и государственных деятелей, а узбекский народ вёл национально-освободительную борьбу против Российской империи, а потом и советской России.

Александр Дюков - член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН - начинает разбирать учебники истории постсоветских государств с узбекского учебника истории за 5-й класс (издан Министерством народного образования Республики Узбекистан). Из этого учебника узбекские дети узнают , что ещё Пётр I задумал захватить богатства Узбекистана и завещал это потомкам, что "з