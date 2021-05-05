 

Почти у 90% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне

 

По данным опроса ВЦИОМа, 88% россиян подтвердили, что их родственники принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 43% много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов, 38% не знакомы с подробностями участия родственников в войне, 7% знают о том, что родственники воевали, но не имеют никакой информации на этот счёт. Только 5% сообщили, что их родственники не участвовали в Великой Отечественной войне, а 6% ничего об этом неизвестно.

Лучше всего с военной историей семьи знакомы россияне 45-59 лет (51%), 60 лет и старше (56%), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%) и граждане с высшим и неполным высшим образованием (50%). 

По мнению сограждан, ключевая роль в победе страны в Великой Отечественной войне принадлежит народу (64%), простым солдатам (57%), генеральному штабу (42%), И.В. Сталину лично (39%), полевым офицерам (29%), правительству страны (Совету народных комиссаров, 20%) и русской зиме (18%).


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