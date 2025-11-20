Минфин РФ будет бороться с наличкой, в вагонах ВСМ будут камеры биометрического контроля

Министерство финансов РФ будет снижать долю наличности в обороте, аргументируя это борьбой с теневым сектором экономики, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Он подчеркнул, что соответствующие поручения Минфину дали правительство и президент. Речь, в том числе, о распространённой практике небольших торговых точек оплачивать покупки наличными, что позволяет проводить платежи в обход регулирования. Расчёты наличными в последнее время оживились в РФ, что может быть связано как с продолжительными отключениями мобильного интернета в ряде регионов, так и с возросшей блокировкой банковских карт.

В каждом вагоне высокоскоростной магистрали Москва - Петербург планируется установить камеры биометрического контроля, хотя МВД предупреждает, что мошенники очень заинтересованы в получении биометрических данных россиян с целью создания дипфейков, взломов аккаунтов и шантажа. Эти данные, если они будут похищены, невозможно изменить.



