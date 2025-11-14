В США, 30 лет спустя, девочки гораздо меньше хотят замуж, и меньше желание молодёжи заводить детей

Американский Исследовательский центр Пью сравнил результаты одного и того же опроса среди выпускников школ в 1993-м и 2023 годах. По некоторым показателям результаты отличаются мало, по другим - большие отличия.

В целом уменьшилось желание вступать в брак - с 80% до 67%. Причём если у мальчиков желание жениться осталось почти неизменным (74% и 74%), то у девочек желание выходить замуж уменьшилось значительно - с 83% до 61%.

51% хотели бы прожить в одном браке всю жизнь - это не радикальное отличие по сравнению с 59% в 1993 году. Но лишь 48% выпускников школ говорят, что они определённо хотели бы иметь детей; в 1993 году таких было 64%.