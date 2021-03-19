 

Каждый четвёртый российский выпускник не знает, что будет делать после школы

 

О намерении своих детей, заканчивающих в этом году российские средние школы, получить высшее образование, сообщают лишь 43% родителей, хотя в 2010 году эта доля составляла 80%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Каждый пятый участник опроса (21%) сообщил, что его ребенок после школы пойдёт учиться в среднее профессиональное учебное заведение -- техникум или колледж, в 2010 году таких респондентов было 8%.

Каждый четвёртый (26%) опрошенный отмечает, что его ребенок ещё не определился с тем, чем будет заниматься после окончания школы. По сравнению с 2010 годом, количество таких выпускников увеличилось более чем вчетверо (тогда этот показатель находился на уровне 6%).

2% родителей выпускников сообщили, что их ребенок не собирается после школы пойти учиться дальше, а намерен найти работу, 8% респондентов признались, что им ничего не известно о планах своих детей на ближайшее будущее.


 


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APN.ru