США ограничат выдачу виз людям с ожирением и диабетикам

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Предполагается, что такие люди "могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков" и "истощить ресурсы здравоохранения". Келли заявила, что таким образом администрация президента США Дональда Трампа наконец-то "ставит американцев на первое место".

Около 20% российских детей имеют избыточную массу тела, 6-8% имеют диагноз "ожирение". В 2025 году ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес. В США в 2024 году ожирение диагностировалось у каждого пятого (21%) подростка в возрасте 12-17 лет.

