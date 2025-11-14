 

США ограничат выдачу виз людям с ожирением и диабетикам

 

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию об ограничениях в выдаче виз для туристов с ожирением, диабетом и другими хроническими заболеваниями. Предполагается, что такие люди "могут стать финансовым бременем для налогоплательщиков" и "истощить ресурсы здравоохранения". Келли заявила, что таким образом администрация президента США Дональда Трампа наконец-то "ставит американцев на первое место".

Около 20% российских детей имеют избыточную массу тела, 6-8% имеют диагноз "ожирение". В 2025 году ожирение впервые стало более распространенной формой нарушения питания среди детей школьного возраста и подростков во всем мире, чем недовес. В США в 2024 году ожирение диагностировалось у каждого пятого (21%) подростка в возрасте 12-17 лет. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Правительство лейбористов предложило колоть безработным инъекции от ожирения, чтобы они могли вернуться к работе
» Доля детей с избыточной массой тела в России увеличивается на 10% в год, но ещё не достигла западных показателей.
» В РФ растёт число людей с ожирением
» Каждый четвёртый россиянин страдает от ожирения
» Треть ковидных госпитализаций связаны с ожирением
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

РАН проработает переброску вод Оби в Узбекистан

  • 14:18
  • 148

В Британии пикты, вслед за Блаженным Августином, стали чернокожими. Это должно помочь осознанию мульткультурности и разнообразия

  • 13:49
  • 197

США ограничат выдачу виз людям с ожирением и диабетикам

  • 12:53
  • 320

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Новороссийске, Белгородской, Херсонской областях

  • 12:19
  • 176

В Москве новый россиянин планировал убийство высшего чиновника, в Петербурге мигранты разбойничали под видом полицейских

  • 11:59
  • 273

Галкин осквернил флаг Израиля

  • 11:47
  • 303
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram