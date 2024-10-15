Правительство лейбористов предложило колоть безработным инъекции от ожирения, чтобы они могли вернуться к работе

Британский министр здравоохранения Уэс Стритинг предложил делать безработным инъекции от ожирения, чтобы они смогли вернуться к работе. Министр считает, что новейшее поколение лекарств для снижения веса может оказать "колоссальное" влияние на проблему ожирения в Британии и облегчить финансовое бремя Национальной службы здравоохранения и экономики в целом.
Стритинг заявил, что инъекции оземпика или мунджаро могут сыграть важную роль в повышении производительности труда, поскольку болезни, связанные с лишним весом, обходятся экономике в 74 миллиарда фунтов стерлингов в год.
Национальная служба здравоохранения Британии готовится массово внедрять эти инъекции.
Двое из трех британцев сейчас страдают избыточным весом или ожирением, и данные Национальной службы здравоохранения показывают, что сейчас люди весят в среднем на 6,3 кг больше, чем 30 лет назад. А в городе Эбб-Вейл в Уэльсе каждые четыре человека из пяти
- полные. После закрытия шахт и сталелитейных заводов, у множества горожан нет работы и перспектив, зато они могут "комфортно питаться".
В России, по данным
министерства здравоохранения, у каждого десятого россиянина, который прошел профилактический медосмотр и диспансеризацию, выявили ожирение, у каждого пятого - лишний вес. В 2022 году в России выявили более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10% больше, чем годом ранее (тогда было 383 тысячи).