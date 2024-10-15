Правительство лейбористов предложило колоть безработным инъекции от ожирения, чтобы они могли вернуться к работе

Министр считает, что новейшее поколение лекарств для снижения веса может оказать "колоссальное" влияние на проблему ожирения в Британии и облегчить финансовое бремя Национальной службы здравоохранения и экономики в целом. Стритинг заявил , что инъекции оземпика или мунджаро могут сыграть важную роль в повышении производительности труда, поскольку болезни, связанные с лишним весом, обходятся экономике в 74 миллиарда фунтов стерлингов в год. Национальная служба здравоохранения Британии готовится массово внедрять эти инъекции.

Британский министр здравоохранения Уэс Стритинг предложил делать безработным инъекции от ожирения, чтобы они смогли вернуться к работе.