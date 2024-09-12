Доля детей с избыточной массой тела в России увеличивается на 10% в год, но ещё не достигла западных показателей.

Доля детей с избыточной массой тела в России ежегодно увеличивается на 10%, рассказала заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

"По статистике в начале двухтысячных годов у нас 5,5 % детского населения страдало ожирением. По последним данным - 17% детей имеют избыточную массу тела и почти 10% - ожирение. Темпы роста достаточно высоки: ежегодный прирост около 10% у детей дошкольного и младшего школьного возраста и около 7-7,8% у подростков".

В Англии каждый пятый ребёнок имеет избыточную массу тела когда идёт в начальную школу - и каждый третий к тому моменту, как переходит в среднюю школу. В последнее время в стране стало модно бороться с избыточным весом с помощью инъекций. Сперва к этому прибегали взрослые, а теперь инъекции для уменьшения веса колют даже шестилетним детям.

При этом в Британии до сих пор не могут запретить рекламу "мусорной еды", теперь запрет отложен до октября 2025 года.