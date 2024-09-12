 

Доля детей с избыточной массой тела в России увеличивается на 10% в год, но ещё не достигла западных показателей.

Доля детей с избыточной массой тела в России ежегодно увеличивается на 10%, рассказала заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева. 

"По статистике в начале двухтысячных годов у нас 5,5 % детского населения страдало ожирением. По последним данным - 17% детей имеют избыточную массу тела и почти 10% - ожирение. Темпы роста достаточно высоки: ежегодный прирост около 10% у детей дошкольного и младшего школьного возраста и около 7-7,8% у подростков".

 

В Англии каждый пятый ребёнок имеет избыточную массу тела когда идёт в начальную школу - и каждый третий к тому моменту, как переходит в среднюю школу. В последнее время в стране стало модно бороться с избыточным весом с помощью инъекций. Сперва к этому прибегали взрослые, а теперь инъекции для уменьшения веса колют даже шестилетним детям.

При этом в Британии до сих пор не могут запретить рекламу "мусорной еды", теперь запрет отложен до октября 2025 года. 

 
Ранее Такер Карлсон взял интервью у Келли и Кейси Минсов - брата и сестры, которые написали книгу "Хорошая энергия" - о том, как фармацевтические гиганты держат американцев в состоянии болезни. Келли Минс рассказала о том, как ухудшилось здоровье американцев всего за полвека (со времени массового распространения ультрапереработанной еды): 74% взрослых американцев сейчас имеют лишний вес, из детей - почти каждый второй. 50% американцев имеют диабет второго типа или преддиабет, среди подростков - 30%, в то время как полвека назад педиатры могли вообще не столкнуться с такой болезнью у подростков. 18% детей страдают от ожирения печени, что раньше также было практически невозможно. Случаи онкологии у молодых людей участились на 79%. 

 

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