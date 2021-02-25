Треть ковидных госпитализаций связаны с ожирением

В ходе нового исследования профессор Университета Тафтса (США) Дариуш Мозаффарян и его коллеги изучили истории болезней 907 тыс. американцев, которые попали в больницы или даже в реанимационные отделения с тяжёлыми формами COVID-19 в промежутке между февралём и ноябрём 2020 года. Ученые проверили, как часто ожирение, диабет, гипертония и сердечная недостаточность встречались среди этих больных.

Оказалось, что эти состояния встречались почти у двух третей (63%) ковидных пациентов американских клиник. То есть если бы ожирение, диабет, гипертония и сердечная недостаточность не были столь распространены в США, ковидных госпитализаций было бы на 352 тыс. меньше.

С ожирением оказались связаны около 30% госпитализаций. С гипертонией – 26%, диабетом – 20%. Сердечная недостаточность оказалась связана с ковидными госпитализациями в 12% случаев.

"Самоизоляция", ограничение передвижений и закрытие парков, спортзалов и спортплощадок вряд ли способствовали улучшению состояния пациентов с ожирением и гипертонией.