В РФ растёт число людей с ожирением

В РФ выросло число людей с ожирением: в 2022 году в России выявлено более 419 тысяч новых случаев ожирения, что на 10% больше, чем годом ранее (383 тысячи). Среди детей до четырнадцати лет ожирение выявили у 108 тысяч несовершеннолетних, подросткам в возрасте от 15 до 18 лет такой диагноз поставили более 40 тысяч раз, что почти в два раза больше, чем в 2010-м году (тогда такой диагноз был у 21 тысячи подростков). Данные Росстата показывают, что в 2022 году болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ были зафиксированы более чем у 13 миллионов россиян. Два года до этого — в 2020 году — их было почти на миллион меньше. Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности.

В Британии ожирение и диабет нивелировали фармакологические достижения последней трети XX века, и теперь число сердечно-сосудистых заболеваний у людей младше 75 лет находится на максимальном уровне с 2012 года. Кардиолог, молекулярный биолог и специалист по сердечно-сосудистой медицине Крис Гейл также отмечает, что драйвером роста заболеваемости являются неправильное питание и сидячий образ жизни.







