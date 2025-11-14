Галкин осквернил флаг Израиля

Иноагент Галкин на выступлении в израильском городе Петах-Тиква заговорил на мове и накрыл украинским флагом лежавший на столе израильский флаг. Это не понравилось
израильским общественникам, которые обратились в министерство иностранных дел и министерство национальной безопасности Израиля с просьбой проверить Галкина на оскорбление национального символа. За подобные нарушения в Израиле предусмотрено тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до 15 тысяч долларов (примерно 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).